Como saber se o gim ou a vodca do seu drinque é seguro para consumo

A decisão de um restaurante em Belo Horizonte de suspender a venda de destilados, como gim e vodca, acendeu um alerta nacional. A medida, tomada por precaução após o aumento de casos de intoxicação por metanol, levantou uma dúvida importante para quem gosta de um bom drink: como saber se a bebida no copo é segura?

O consumo de produtos falsificados vai muito além de uma experiência de sabor ruim. Bebidas adulteradas podem conter substâncias tóxicas, como o metanol, um tipo de álcool industrial que, quando ingerido, pode causar cegueira, danos neurológicos permanentes e até a morte. Identificar os sinais de fraude antes do primeiro gole é uma questão de saúde.

Felizmente, existem maneiras práticas de se proteger. Com atenção a alguns detalhes na embalagem, no líquido e no local de compra, o consumidor pode reduzir drasticamente o risco de levar para casa ou consumir um produto perigoso. A vigilância é a principal ferramenta para garantir a segurança.

Guia rápido para identificar uma bebida falsificada

Verificar a autenticidade de um destilado não exige conhecimento técnico, apenas um olhar atento. Siga esses passos para se certificar de que seu gim ou sua vodca são seguros para o consumo.

Procure o selo fiscal

Toda bebida alcoólica produzida ou importada legalmente no Brasil deve ter o Selo de Controle do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), emitido pela Casa da Moeda. Ele geralmente fica sobre a tampa ou na lateral do gargalo da garrafa. Verifique se o selo está intacto e bem colado. Selos de baixa qualidade, com impressão borrada ou que se soltam facilmente, são um forte indício de fraude. Analise o rótulo com atenção

Falsificadores muitas vezes cometem erros básicos. Procure por erros de ortografia, informações desalinhadas, cores desbotadas ou um design que parece diferente do original. Uma busca rápida na internet pelo nome da bebida pode mostrar a aparência da garrafa e do rótulo autênticos para comparação. A qualidade da impressão e da cola também importa; rótulos tortos ou com bolhas de ar são suspeitos. Verifique a tampa e o lacre

A tampa deve estar perfeitamente vedada e sem sinais de violação. Gire a tampa para sentir se ela oferece a resistência esperada de um produto novo. Muitas marcas possuem lacres plásticos ou de alumínio que se rompem ao abrir. Se esse lacre estiver ausente, danificado ou parecer ter sido recolocado, não consuma a bebida. Desconfie de preços muito baixos

Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Destilados de qualidade têm um custo de produção e uma carga tributária que se refletem no preço final. Valores drasticamente abaixo da média do mercado são um dos principais alertas de que o produto pode ser roubado ou, pior, falsificado com ingredientes baratos e perigosos. Examine o líquido dentro da garrafa

Gim e vodca são bebidas que, em sua maioria, devem ser completamente transparentes e cristalinas. Segure a garrafa contra a luz e procure por partículas suspensas, sedimentos no fundo ou qualquer tipo de turvação. A presença de impurezas é um sinal claro de que o processo de fabricação foi inadequado e inseguro. Escolha bem o local de compra

Dê preferência a supermercados, empórios, distribuidoras e bares de confiança. Evite comprar bebidas de vendedores ambulantes, em feiras informais ou em sites com reputação duvidosa. Estabelecimentos comerciais consolidados têm a responsabilidade de verificar a procedência de seus fornecedores, o que oferece uma camada extra de segurança para o consumidor. Confie nos seus sentidos

Se, mesmo após a compra, você ainda tiver dúvidas, use o olfato. Bebidas adulteradas com metanol ou outros solventes podem ter um cheiro químico forte e desagradável, diferente do aroma característico do álcool (etanol) e das especiarias do gim. Caso o cheiro seja estranho, descarte o produto imediatamente. Não vale a pena arriscar.

O que fazer ao encontrar uma bebida suspeita?

Se identificar uma ou mais dessas características em um produto, a recomendação é clara: não compre e, se já comprou, não consuma em hipótese alguma. Guarde a garrafa e, se possível, a nota fiscal. O próximo passo é denunciar.

Você pode acionar o Procon da sua cidade ou registrar um boletim de ocorrência na polícia. A denúncia ajuda a tirar produtos perigosos de circulação e a impedir que outras pessoas sejam colocadas em risco. Sua atitude protege não apenas a sua saúde, mas a de toda a comunidade.

Qual o principal risco de consumir gim ou vodca falsificados?

O maior perigo é a intoxicação por metanol. Essa substância é um álcool industrial barato.

Ele é usado em solventes e combustíveis, mas adicionado a bebidas falsificadas para simular o efeito do etanol.

O organismo humano não consegue processar o metanol de forma segura. Sua ingestão pode causar náuseas, dores de cabeça, cegueira irreversível e até a morte.

O selo na tampa da garrafa é sempre confiável?

O Selo de Controle do IPI é um forte indicador de legalidade, mas infelizmente, ele também pode ser falsificado.

Por isso, é fundamental não usá-lo como único critério. Analise a qualidade de impressão e a fixação do selo.

Combine essa verificação com outros pontos, como a qualidade do rótulo, da tampa e o preço do produto.

Posso confiar em bebidas vendidas em bares e restaurantes?

Em geral, estabelecimentos comerciais sérios e com boa reputação são seguros, pois prezam pela qualidade e pela segurança de seus clientes.

Contudo, o caso que gerou o alerta recente mostra que até eles podem ser enganados por fornecedores fraudulentos.

Se um drinque em um bar parecer com gosto ou cheiro estranho, não hesite em devolvê-lo e questionar o estabelecimento.

Comprei uma bebida e suspeito que é falsa. O que devo fazer?

A primeira e mais importante atitude é não consumir a bebida sob nenhuma circunstância.

Guarde a garrafa como prova e, se tiver, a nota fiscal. Em seguida, entre em contato com os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Você também pode registrar uma denúncia na vigilância sanitária local ou em uma delegacia de polícia.

Um preço muito baixo é sempre sinal de falsificação?

Embora promoções legítimas existam, um preço drasticamente inferior à média do mercado é um dos sinais mais evidentes de fraude.

Produtos falsificados não pagam os altos impostos que incidem sobre bebidas alcoólicas e usam ingredientes de péssima qualidade.

Essa combinação permite a venda por um valor muito baixo, que serve de isca para o consumidor desatento. A economia não compensa o risco à saúde.

