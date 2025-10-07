Morte encefálica é confirmada em paciente com suspeita de metanol no DF

O homem de 47 anos internado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) com suspeita de intoxicação por metanol apresentou quadro compatível com morte encefálica na noite dessa segunda-feira (6/10).

A informação foi confirmada em nota oficial da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e foi repassada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Distrito Federal (CIATox-DF). O caso ainda aguarda confirmação oficial do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF).

Segundo a nota, o paciente é obeso e hipertenso, e deu entrada inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia, na madrugada de sexta-feira (4/10). O homem tinha um quadro grave e evoluiu rapidamente para insuficiência respiratória aguda. Foi transferido para o Hospital Regional de Santa Maria, onde exames complementares identificaram um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Com o agravamento do quadro, ele foi levado à UTI do Base.

O paciente não conseguiu informar quais bebidas consumiu nem a quantidade, mas a equipe médica encontrou no veículo dele diversas bebidas alcoólicas, entre elas cerveja, vodka, outros destilados e energético. Segundo a investigação, as bebidas foram compradas em uma 'vendinha' próxima ao município de Padre Bernardo (GO), onde ele mora.

Casos sob investigação em Goiás

Esse é um dos três casos que seguem sob investigação por suspeita de intoxicação por metanol em Goiás. Outros dois pacientes seguem acompanhados. Uma mulher de 25 anos, moradora de Itapaci (GO), permanece internada em estado grave na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Ela apresenta melhora clínica e responde ao tratamento, embora siga intubada e sedada. A paciente teria consumido bebidas alcoólicas em Guarinos (GO).

Um homem de 20 anos, atendido no Hospital Estadual de Formosa (HEF), apresentou melhora rápida, sem alterações laboratoriais ou gasométricas, e recebeu alta médica no sábado (4/10), em boas condições clínicas.

Um quarto caso, inicialmente notificado como suspeita, foi descartado. Trata-se de um homem de 25 anos de Bom Jesus (GO), que foi internado com sintomas como dor abdominal, vômitos e visão turva. A avaliação do CIATox-GO apontou para outro tipo de intoxicação, com causa ainda a esclarecer.

Todos os casos suspeitos em Goiás cumprem os critérios estabelecidos pela nota técnica do Ministério da Saúde para intoxicação por metanol. A SES-GO informa que o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-GO), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e demais áreas técnicas seguem monitorando e apoiando os hospitais envolvidos no atendimento.

No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES-DF) reforçou que ainda não há confirmação laboratorial de intoxicação por metanol no caso do paciente do HBDF. Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos Martins, todos os registros suspeitos estão sendo monitorados. “A secretaria é responsável pelo controle dessas ocorrências no Distrito Federal”, afirmou.

Este é o segundo caso suspeito de intoxicação por metanol registrado no DF. O primeiro, envolvendo o cantor Hungria, de 34 anos, foi descartado após exame laboratorial realizado pelo Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que apontou resultado “não detectado” para a substância.