Metanol: restaurante no Mercado Central suspende venda de destilados

Um dos mais tradicionais restaurantes do Mercado Central de Belo Horizonte decidiu suspender temporariamente a venda de bebidas destiladas, em uma ação preventiva que prioriza a segurança e a saúde dos clientes. A decisão acontece em meio a uma onda de alertas nacionais sobre intoxicação por metanol em bebidas adulteradas.

O Casa Cheia - Bar e Restaurante informou que mantém parcerias apenas com fornecedores de confiança e reforçou seu compromisso com a qualidade, segurança e transparência em todos os produtos e serviços oferecidos.

Ao Estado de Minas, o gerente do restaurante, Leonardo Gil Souza, explicou os motivos da suspensão:“O cuidado com o nosso cliente é prioridade. Nossos fornecedores são oficiais, mas preferimos prezar pela saúde dos clientes, porque não sabemos exatamente de onde vêm alguns produtos. Por isso decidimos suspender temporariamente a venda dos destilados, até descobrir o que está acontecendo por trás dessas falsificações.”

Leonardo detalhou que a suspensão vale apenas para bebidas destiladas, como vodka, e gin, e que os demais produtos seguem sendo comercializados normalmente. Questionado sobre a procedência das bebidas servidas, ele explicou que tanto ele quanto o responsável pelo recebimento passaram por um curso voltado para a identificação de produtos falsificados, garantindo maior segurança aos clientes.

Sobre a previsão de retorno da venda dos destilados, o gerente afirmou que “Por enquanto, vamos aguardar até descobrir realmente o que está acontecendo. Só vemos notícias, mas ainda não sabemos a origem ou os motivos dessas falsificações.”

Até o momento, nenhum caso de intoxicação por metanol foi confirmado em Minas Gerais. Um caso suspeito em Ipatinga, no Vale do Aço, foi descartado após exames não detectarem metanol nem ácido fórmico no sangue da vítima. Outros casos em Belo Horizonte, Poços de Caldas e Santa Maria do Suaçuí também foram descartados.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 213 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas, sendo 32 confirmadas. Cinco mortes foram confirmadas em São Paulo, e outras oito estão sob apuração em SP, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Ceará.

Ações preventivas

As autoridades mineiras intensificaram fiscalizações. Distribuidoras de bebidas na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram vistoriadas sem que irregularidades fossem encontradas, mas as investigações seguem em andamento. Na última sexta-feira (10/10), dois jovens foram presos em São José da Lapa por falsificação de cervejas. Em Belo Horizonte, dois homens foram detidos em flagrante por venda de bebidas adulteradas, com apreensão de garrafas, rótulos e uma máquina artesanal para troca de tampas.

O Casa Cheia - Bar e Restaurante reforça que a suspensão é temporária e que continuará acompanhando a situação, priorizando sempre a segurança de seus clientes.

