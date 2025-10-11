Intoxicação por metanol: Ipatinga afirma que não há ‘indícios de surto’

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Prefeitura de Ipatinga afirmou que, até o momento, não há confirmação de que o óbito registrado na cidade, em 8 de outubro, seja em decorrência de uma intoxicação por metanol. O caso entrou na lista de prováveis intoxicações do Ministério da Saúde nessa sexta-feira (10/10). Em nota, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, o executivo afirmou que o paciente, de 26 anos, não era morador da cidade.

No documento, a prefeitura da cidade informou que o jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Açucena, cidade a 65 quilômetros de distância de Ipatinga.

Ainda segundo a nota, o paciente estava com crises convulsivas e alteração de consciência. “Vale ressaltar que foram adotados todos os protocolos clínicos de emergência e o caso foi comunicado ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox/MG), que orientou a equipe médica”.

A causa da morte ainda está sendo investigada pelo laboratório da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

“A Prefeitura reforça que não há indícios de surto ou risco coletivo relacionado ao consumo de bebidas adulteradas em Ipatinga e reitera seu compromisso com a transparência e a informação responsável à população”, concluiu o executivo.

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas), informou que a causa do óbito está sendo investigada.

Situação no Brasil

No Brasil, até a noite dessa sexta-feira (10/10), havia o registro de 12 mortes suspeitas de terem sido provocadas por metanol em investigação. Além do caso de Ipatinga, são: 1 no Ceará; 1 no Mato Grosso do Sul; 3 em Pernambuco; e 6 em São Paulo.

No estado de São Paulo, cinco óbitos foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. No país, são 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas.

Descartados em Minas

Dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Minas Gerais já foram descartados. Eles haviam sido notificados em Belo Horizonte e Poços de Caldas, no sul do estado. Na última quarta-feira (8/10), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue da paciente de 48 anos internada na capital mineira com suspeita de intoxicação por metanol.

A mulher apresentou sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia após consumir bebida alcoólica. Já na terça-feira (7/10), a SES-MG também descartou um possível caso em Poços de Caldas.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, alterações visuais e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediatamente.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) está disponível 24 horas para orientação técnica e assistência em possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o CIATox/MG pelos números 0800-722-6001 e (31) 3239-9308.

