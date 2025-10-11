Assine
overlay
Início Gerais
MORTE EM INVESTIGAÇÃO

Intoxicação por metanol: Ipatinga afirma que não há ‘indícios de surto’

Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte suspeita de jovem de 26 anos. Paciente deu entrada em uma UPA de Ipatinga e morreu no dia seguinte

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Laura Scardua
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
11/10/2025 16:20

compartilhe

SIGA
x
Bebida sendo colocada em copo
Bar Ministrão foi fechado em São Paulo por suspeita de metanol na bebida crédito: Nelson Almeida/AFP via Getty Images

A Prefeitura de Ipatinga afirmou que, até o momento, não há confirmação de que o óbito registrado na cidade, em 8 de outubro, seja em decorrência de uma intoxicação por metanol. O caso entrou na lista de prováveis intoxicações do Ministério da Saúde nessa sexta-feira (10/10). Em nota, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, o executivo afirmou que o paciente, de 26 anos, não era morador da cidade. 

No documento, a prefeitura da cidade informou que o jovem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Açucena, cidade a 65 quilômetros de distância de Ipatinga. 

Ainda segundo a nota, o paciente estava com crises convulsivas e alteração de consciência. “Vale ressaltar que foram adotados todos os protocolos clínicos de emergência e o caso foi comunicado ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox/MG), que orientou a equipe médica”. 

Leia Mais

A causa da morte ainda está sendo investigada pelo laboratório da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). 

“A Prefeitura reforça que não há indícios de surto ou risco coletivo relacionado ao consumo de bebidas adulteradas em Ipatinga e reitera seu compromisso com a transparência e a informação responsável à população”, concluiu o executivo. 

Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas), informou que a causa do óbito está sendo investigada. 

Situação no Brasil

No Brasil, até a noite dessa sexta-feira (10/10), havia o registro de 12 mortes suspeitas de terem sido provocadas por metanol em investigação. Além do caso de Ipatinga, são: 1 no Ceará; 1 no Mato Grosso do Sul; 3 em Pernambuco; e 6 em São Paulo.

No estado de São Paulo, cinco óbitos foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. No país, são 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas. 

Descartados em Minas

Dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Minas Gerais já foram descartados. Eles haviam sido notificados em Belo Horizonte e Poços de Caldas, no sul do estado. Na última quarta-feira (8/10), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue da paciente de 48 anos internada na capital mineira com suspeita de intoxicação por metanol. 

A mulher apresentou sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia após consumir bebida alcoólica. Já na terça-feira (7/10), a SES-MG também descartou um possível caso em Poços de Caldas.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, alterações visuais e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediatamente.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) está disponível 24 horas para orientação técnica e assistência em possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o CIATox/MG pelos números 0800-722-6001 e (31) 3239-9308.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A SES-MG alerta a população sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia — geralmente de forte intensidade — confusão, vertigem, perda ou borramento da visão, especialmente quando persistem ou se agravam entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida destilada, é fundamental procurar atendimento médico imediato.

Tópicos relacionados:

intoxicacao-por-metanol ipatinga minas-gerias policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay