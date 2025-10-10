Assine
Cidade mineira tem morte suspeita por intoxicação por metanol

Caso foi divulgado em balanço do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (10/10). Perfil da vítima ainda não foi divulgado

Laura Scardua
10/10/2025 18:59

É praticamente impossível distinguir etanol de metanol a olho nu ou pelo cheiro
É praticamente impossível distinguir etanol de metanol a olho nu ou pelo cheiro

Ipatinga, no Vale do Aço, tem morte suspeita por intoxicação por metanol em investigação, de acordo com balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (10/10). Esse é o único possível caso no estado. 

A pasta da saúde não deu informações sobre o perfil da vítima ou das circunstâncias que antecederam a morte. O Estado de Minas pediu mais detalhes à Secretaria de Estado de Saúde e aguarda retorno.

No Brasil

No Brasil, há 12 mortes com suspeitas de terem sido provocadas por metanol em investigação. Além do caso de Ipatinga, eles são: 1 no Ceará; 1 no Mato Grosso do Sul; 3 em Pernambuco e 6 em São Paulo.

No estado paulista, cinco óbitos foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde.

No país, são 29 casos de intoxicação por metanol confirmados, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas.

