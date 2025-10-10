Cidade mineira tem morte suspeita por intoxicação por metanol
Caso foi divulgado em balanço do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (10/10). Perfil da vítima ainda não foi divulgado
compartilheSIGA
Ipatinga, no Vale do Aço, tem morte suspeita por intoxicação por metanol em investigação, de acordo com balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (10/10). Esse é o único possível caso no estado.
Leia Mais
A pasta da saúde não deu informações sobre o perfil da vítima ou das circunstâncias que antecederam a morte. O Estado de Minas pediu mais detalhes à Secretaria de Estado de Saúde e aguarda retorno.
No Brasil
No Brasil, há 12 mortes com suspeitas de terem sido provocadas por metanol em investigação. Além do caso de Ipatinga, eles são: 1 no Ceará; 1 no Mato Grosso do Sul; 3 em Pernambuco e 6 em São Paulo.
No estado paulista, cinco óbitos foram confirmados, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde.
No país, são 29 casos de intoxicação por metanol confirmados, 217 em investigação e 249 suspeitas descartadas.