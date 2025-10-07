Metanol: Vigilância Sanitária inicia fiscalização em cidade de MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Prefeitura de Extrema (MG), no Sul do estado, informou nesta terça-feira (7/10) que a equipe da Vigilância Sanitária está realizando vistorias nos estabelecimentos da cidade para identificar possíveis bebidas sem procedência. A medida ocorre após casos de intoxicação decorrentes de bebidas contaminadas com metanol em várias partes do país.

"A ação tem como objetivo prevenir casos de contaminação por metanol na região, reforçando o compromisso com a saúde e a segurança da população. Durante as visitas, a equipe também realizará um trabalho de orientação e conscientização, apontando eventuais irregularidades", informou o Executivo municipal em comunicado.

Ainda nesta terça, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou boletim no qual o caso suspeito de intoxicação por metanol em Poços de Caldas, também no Sul do estado, foi descartado. Em Belo Horizonte, a suposta contaminação de uma mulher de 48 anos é investigada. O laudo deve ficar pronto na próxima quinta-feira (9/10), conforme previsão do Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia Civil do estado.

Outras cidades mineiras também têm adotado ações preventivas. Em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a equipe da Vigilância em Saúde do município esteve nas ruas nos dias 2 e 3 para orientar comerciantes quanto aos riscos da compra e venda de produtos adulterados, além de verificar possíveis indícios de adulteração em bebidas destiladas.

Em Poços de Caldas, antes da suspeita de intoxicação ser notificada e depois descartada, o Executivo informou, em 1º de outubro, que o Procon, órgão de defesa do consumidor do Ministério Público, emitiu uma recomendação para que estabelecimentos na cidade redobrem a atenção em relação à conferência das notas fiscais e rótulos de bebidas e, assim, evitem a aquisição de produtos adulterados.

Segundo o documento, grande parte das bebidas comercializadas em Poços de Caldas vieram de São Paulo, estado que registra o maior número de mortes e casos confirmados de intoxicação por metanol no país. Na ocasião em que comunicou sobre a recomendação do Procon, a prefeitura disse que a fiscalização seria intensificada na cidade.

Orientações gerais



Os sintomas iniciais de intoxicação podem ser confundidos com os da ingestão de álcool comum, como náuseas, vômitos, dor abdominal e sonolência. Porém, entre 6 e 24 horas após o consumo, podem surgir sinais mais graves, como visão turva, fotofobia, cegueira, convulsões e até coma. Diante da suspeita, a orientação é buscar atendimento médico o mais rápido possível.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) está disponível 24 horas para orientação e assistência a possíveis casos de intoxicação por meio dos seguintes números: 0800-722-6001 e (31) 3239-9308.