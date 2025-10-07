Metanol: Vigilância Sanitária inicia fiscalização em cidade de MG
Em Minas, um caso suspeito de intoxicação foi descartado em Poços de Caldas, e outro segue em investigação em Belo Horizonte
A Prefeitura de Extrema (MG), no Sul do estado, informou nesta terça-feira (7/10) que a equipe da Vigilância Sanitária está realizando vistorias nos estabelecimentos da cidade para identificar possíveis bebidas sem procedência. A medida ocorre após casos de intoxicação decorrentes de bebidas contaminadas com metanol em várias partes do país.
"A ação tem como objetivo prevenir casos de contaminação por metanol na região, reforçando o compromisso com a saúde e a segurança da população. Durante as visitas, a equipe também realizará um trabalho de orientação e conscientização, apontando eventuais irregularidades", informou o Executivo municipal em comunicado.
Ainda nesta terça, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou boletim no qual o caso suspeito de intoxicação por metanol em Poços de Caldas, também no Sul do estado, foi descartado. Em Belo Horizonte, a suposta contaminação de uma mulher de 48 anos é investigada. O laudo deve ficar pronto na próxima quinta-feira (9/10), conforme previsão do Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia Civil do estado.
Outras cidades mineiras também têm adotado ações preventivas. Em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a equipe da Vigilância em Saúde do município esteve nas ruas nos dias 2 e 3 para orientar comerciantes quanto aos riscos da compra e venda de produtos adulterados, além de verificar possíveis indícios de adulteração em bebidas destiladas.
Em Poços de Caldas, antes da suspeita de intoxicação ser notificada e depois descartada, o Executivo informou, em 1º de outubro, que o Procon, órgão de defesa do consumidor do Ministério Público, emitiu uma recomendação para que estabelecimentos na cidade redobrem a atenção em relação à conferência das notas fiscais e rótulos de bebidas e, assim, evitem a aquisição de produtos adulterados.
Segundo o documento, grande parte das bebidas comercializadas em Poços de Caldas vieram de São Paulo, estado que registra o maior número de mortes e casos confirmados de intoxicação por metanol no país. Na ocasião em que comunicou sobre a recomendação do Procon, a prefeitura disse que a fiscalização seria intensificada na cidade.
Orientações gerais
Os sintomas iniciais de intoxicação podem ser confundidos com os da ingestão de álcool comum, como náuseas, vômitos, dor abdominal e sonolência. Porém, entre 6 e 24 horas após o consumo, podem surgir sinais mais graves, como visão turva, fotofobia, cegueira, convulsões e até coma. Diante da suspeita, a orientação é buscar atendimento médico o mais rápido possível.
O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) está disponível 24 horas para orientação e assistência a possíveis casos de intoxicação por meio dos seguintes números: 0800-722-6001 e (31) 3239-9308.
Cenário nacional
Até a atualização mais recente, nessa segunda-feira (6/10), o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação. As informações são do Ministério da Saúde.
O estado de São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.
Outros 12 estados notificaram casos em investigação: Acre (1), Ceará (3), Espírito Santo (1), Goiás (3), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (5), Paraíba (1), Pernambuco (10), Piauí (3), Rio de Janeiro (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Sul (2). Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.
Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.
