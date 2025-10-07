Suspeita de intoxicação por metanol em cidade de Minas é descartada

O caso suspeito de intoxicação por metanol registrado nessa segunda-feira (6/10) emPoços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, foi descartado, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta terça (7/10).

Segundo a SES-MG, o caso foi notificado juntamente de outro em Belo Horizonte. Em ambos os casos, os pacientes começaram a apresentar os sintomas típicos de intoxicação após a ingestão de bebidas alcoólicas. O caso de Poços de Caldas foi descartado, mas o da capital mineira segue em investigação.

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Poços de Caldas foi procurada pela reportagem para mais esclarecimentos, mas ainda não retornou.

Quantos casos já foram confirmados no Brasil?

Segundo o Ministério da Saúde, 217 notificações foram registradas no país, sendo 17 casos confirmados e 200 ainda em investigação. O boletim nacional contabiliza apenas o caso de Poços de Caldas. A suspeita de BH ainda não havia sido enviada pelas autoridades do estado para o órgão nacional.

Ainda de acordo com a pasta, o estado de São Paulo registra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de São Paulo, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.

Duas mortes causadas pela intoxicação por metanol já foram confirmadas no estado paulista e outras 12 seguem sob análise – uma no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, uma na Paraíba e uma no Ceará.

Caso em Belo Horizonte

Conforme informado pela SES-MG, uma mulher de 48 anos está internada em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da capital com suspeita de intoxicação por metanol.

A Secretaria recolheu amostras dos materiais, que serão encaminhados para análise da perícia da Polícia Civil de MG, conforme protocolo estabelecido no estado. Novas informações serão divulgadas assim que os resultados das investigações forem concluídos.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.