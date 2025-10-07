Aquário do Rio São Francisco receberá visita noturna no Dia das Crianças

O Aquário do Rio São Francisco, localizado dentro do Zoológico de Belo Horizonte, na Pampulha, abrirá para visitação noturna nesta sexta-feira (10/10), por ocasião do Dia das Crianças. O espaço funcionará das 18h30 às 22h, com entrada permitida até as 21h.

A ação é parte do projeto "Uma noite no Aquário", que, na data em questão, ocorrerá pela última vez em 2025. Os ingressos custam R$ 10,15 e são vendidos apenas em dinheiro: crianças e jovens com idades entre 5 e 20 anos, idosos, pessoas com deficiência e estudantes com idades entre 21 e cinquenta e 59 anos pagam meia.

Para participar, é necessário procurar um dos educadores do aquário e fazer a inscrição no próprio local. No dia da visitação noturna, o acesso ocorrerá exclusivamente pela portaria da Avenida Antônio Francisco Lisboa, 450. A entrada principal do Zoológico, pela Avenida Otacílio Negrão de Lima, estará fechada. Devido ao maior fluxo de visitantes, não será permitido estacionar nas dependências do Aquário.

Estrutura

O Aquário do Rio São Francisco tem 22 tanques, que concentram cerca de 50 espécies de peixes. Entre eles, estão dourados, curimatãs, matrinxãs, piaus, pacamãs, cascudos, lambaris, mandis, pacus, curimbas, piabas, surubins e pirambebas, além de espécies ameaçadas de extinção.

Os tanques contam com audioguias, cujo conteúdo é acessado por meio de QR Codes. No segundo piso da estrutura, está montada a mini-exposição "Peixe é tudo igual?", que apresenta modelos didáticos de diferentes espécies do Rio São Francisco.

Serviço

Projeto Uma Noite no Aquário:



Local: Aquário do Rio São Francisco

Aquário do Rio São Francisco Endereço: Avenida Antônio Francisco Lisboa, 450 - Pampulha (entrada somente por essa portaria)

Avenida Antônio Francisco Lisboa, 450 - Pampulha (entrada somente por essa portaria) Data: sexta-feira (10)

sexta-feira (10) Horário: das 18h30 às 22h (entrada permitida até as 21h)



