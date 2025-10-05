Passeio de catamarã na Lagoa da Pampulha já tem data marcada; confira

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Já pensou em passear de barco na Lagoa da Pampulha, cartão-postal de Belo Horizonte? Ver, por outro ângulo, o Conjunto Moderno projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) e reconhecido como Patrimônio Mundial e Paisagem Cultural pela Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)?

Pois na manhã deste domingo (5/10), o prefeito da capital, Álvaro Damião, anunciou que a lagoa será reaberta para passeios turísticos a partir de 12 de dezembro, marcando as comemorações dos 128 anos da capital. O anúncio, com direito a "ação de reconhecimento da navegabilidade do espelho d'água", pelo prefeito e outras autoridades, foi durante cerimônia no Iate Tênis Clube.

Antes de seguir numa balsa da Prefeitura de BH, Damião participou da assinatura de Termo de Cooperação com a Federação Mineira de Vela (FMVela), representada pelo comandante de flotilha de Lagoa Santa (Grande BH), Gustavo Lacerda.

Passeios nas águas

O projeto-piloto de navegabilidade da Lagoa da Pampulha terá duração de três meses e prevê a contratação, via licitação, de embarcações do tipo catamarã com capacidade para 30 passageiros sentados, garantia de visibilidade para contemplação da paisagem, conforme divulgado pela PBH.

O prefeito disse que as embarcações vão operar de quinta-feira a domingo, com três saídas diárias entre as 8h e 17h com ingressos gratuitos e disponibilizados em site próprio.



Álvaro Damião anunciou que a lagoa será reaberta para passeios turísticos a partir de 12 de dezembro Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O passeio terá duração mínima de uma hora (incluindo embarque, desembarque e navegação), percorrendo um circuito para contemplação de todos os monumentos do Conjunto Moderno da Pampulha e sua paisagem cultural, acompanhados por um guia turístico que vai apresentar conteúdo histórico, cultural e ambiental.

A embarcação deve ter banheiro e água disponível, além de sistema de som.

Damião prevê a saída dos barcos do píer-mirante existente diante do Museu Casa Kubitschek, na orla. "Juscelino Kubitschek (1902-1976) foi o último prefeito de BH a navegar na Pampulha", afirmou o chefe do Executivo.

Treinos

Também neste domingo, atletas da Federação Mineira de Vela fizeram um “treino” de reconhecimento do espelho d’água da Lagoa da Pampulha, com atletas em dois barcos.

O reconhecimento saiu da rampa interna do Iate Tênis Clube, no sentido da Casa do Baile, até a Praça de Iemanjá, de onde retornaram seguindo a margem próxima do Museu de Arte da Pampulha.



