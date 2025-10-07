Assine
FISCALIZAÇÃO

Receita aponta irregularidades em 89 postos de combustíveis em MG

Órgão orienta que os consumidores peçam o documento fiscal com a inclusão do CPF nas compras de combustíveis e lubrificantes

A ação, focada em 89 estabelecimentos em seis regiões do estado, busca combater o uso de máquinas de cartão
A ação, focada em 89 estabelecimentos em seis regiões do estado, busca combater o uso de máquinas de cartão crédito: Secretaria de Estado de Fazenda/Divulgação

A Receita Estadual fiscalizou 89 postos de combustíveis em Minas Gerais e encontrou indícios de irregularidades em todos eles. A ação, deflagrada nesta terça-feira (7/10), visou combater o uso de máquinas de cartão desvinculadas aos postos.

"A fraude permite que valores pagos pelos consumidores escapem do sistema oficial da empresa, gerando vendas reais que 'somem' dos registros fiscais", informou a Receita, destacando que os estabelecimentos emitiram notas fiscais entre abril e junho de 2025, mas não registraram movimentação de cartões no mesmo período. 

Ao todo, 14 delegacias fiscais integraram a operação de hoje: Divinópolis, Uberlândia, Belo Horizonte, Manhuaçu, Muriaé, Poços de Caldas, Passos, Varginha, Teófilo Otoni, Extrema, Juiz de Fora, Contagem, Uberaba e Patos de Minas. 

"A irregularidade mina a arrecadação, prejudica os empresários que atuam honestamente, e engana o consumidor. Em outros estados, esquemas semelhantes causaram perdas expressivas aos cofres públicos, mas, em Minas, o Fisco está se antecipando e agindo, impedindo que essa prática se espalhe", declarou Luiz Claudio Gomes, secretário de Estado de Fazenda, via assessoria. 

A Receita Estadual orienta que os consumidores peçam o documento fiscal com a inclusão do CPF nas compras de combustíveis e lubrificantes, o que garante pontuação do contribuinte no aplicativo Nota Fiscal Mineira. Os bilhetes serão gerados em dobro para concorrer ao prêmio de R$ 50 mil, que será sorteado no próximo dia 20. 

O governo informou em comunicado que as fiscalizações ocorream em "seis regiões do estado", mas não informou quais. Também não foi divulgada a relação dos 89 postos com os indícios de irregularidades. A reportagem apresentou esses questionamentos e aguarda retorno. 

