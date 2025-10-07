Assine
AGRESSÃO BRUTAL

MG: homem espanca e arranca dentes da mãe de 75 anos para comprar drogas

O suspeito, sob efeito de drogas, teria dado socos, chutes e puxões de cabelo, além de ameaçar a mãe de morte. Ao ser preso, disse que se vingaria

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
07/10/2025 17:45

Homem bate na mãe de 75 anos para conseguir dinheiro e comprar drogas
O homem, visivelmente transtornado, ainda ameaçou os policiais de morte durante a sua detenção crédito: Divulfgação/Sejusp

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (7/10) após agredir a própria mãe, de 75, dentro da casa da família, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A vítima foi estrangulada, espancada e teve dentes arrancados durante o ataque.

O caso foi registrado no Bairro Sebastião Amorim, onde o suspeito, sob efeito de drogas, teria dado socos, chutes e puxões de cabelo, além de ameaçar a mãe de morte. A idosa, aposentada, contou aos policiais que o filho exigia dinheiro para comprar mais entorpecentes.

O homem foi preso no local. Dentro da viatura, continuou a fazer ameaças de morte contra os policiais, afirmando que "não tem amor à vida" e que se vingaria.

Em depoimento, a vítima revelou que o filho é violento e reincidente, relatando que já sofreu várias agressões e ameaças anteriores. Ela disse que o homem é dependente químico, desempregado e que vive extorquindo ela. A idosa afirmou ainda que os episódios de violência têm se tornado mais frequentes e severos.

Ambos foram levados ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. A idosa apresentava hematomas no pescoço e na cabeça, luxação no punho e ferimentos na boca, com suspeita de fratura em dois dentes. O agressor teve apenas escoriações leves, atribuídas pela vítima e pelos policiais à tentativa dela de se proteger usando um rodo.

O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica, com resistência e ameaça listadas como naturezas secundárias no boletim de ocorrência.

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba minas-gerais patos-de-minas violencia violencia-contra-idoso

