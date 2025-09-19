Assine
overlay
Início Educação
OPORTUNIDADE

Prefeitura de Patos de Minas lança concurso com 165 vagas para educação

As vagas são para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.729,65 a R$ 5.478,70

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
19/09/2025 16:38

compartilhe

Siga no
x
Prefeitura de Patos de Minas lança concurso com 165 vagas para educação
Prefeitura de Patos de Minas lança concurso com 165 vagas para educação crédito: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas

A Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, publicou editais de concurso público para a educação. Ao todo, serão oferecidas 165 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.729,65 a R$ 5.478,70, com auxílio-alimentação de R$ 900.

Serão oferecidas vagas para os cargos de inspetor escolar, PEB educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, PEB educação física, secretário escolar, educador infantil, PEB apoio, supervisor educacional e intérprete educacional de Libras.

Leia Mais



O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. A banca organizadora será a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio da Fundação de Apoio Universitário (FAU).

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet de 19 de novembro de 2025, a partir das 11h, até 9 de dezembro de 2025, às 16h, pelo site www.portalselecao.ufu.br. O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que as provas sejam realizadas em turnos distintos.

As taxas de inscrição são de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 149 para cargos de nível superior. Candidatos que se enquadrem nos critérios previstos em edital poderão solicitar isenção da taxa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

As provas objetivas serão aplicadas no dia 18 de janeiro de 2026, em Patos de Minas, podendo, se necessário, ocorrer também em cidades vizinhas para atender à demanda de inscritos.

Além da prova objetiva, haverá avaliação de títulos.

Tópicos relacionados:

concurso patos-de-minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay