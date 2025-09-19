Prefeitura de Patos de Minas lança concurso com 165 vagas para educação

A Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, publicou editais de concurso público para a educação. Ao todo, serão oferecidas 165 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.729,65 a R$ 5.478,70, com auxílio-alimentação de R$ 900.



Serão oferecidas vagas para os cargos de inspetor escolar, PEB educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, PEB educação física, secretário escolar, educador infantil, PEB apoio, supervisor educacional e intérprete educacional de Libras.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. A banca organizadora será a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por meio da Fundação de Apoio Universitário (FAU).

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet de 19 de novembro de 2025, a partir das 11h, até 9 de dezembro de 2025, às 16h, pelo site www.portalselecao.ufu.br. O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que as provas sejam realizadas em turnos distintos.

As taxas de inscrição são de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 149 para cargos de nível superior. Candidatos que se enquadrem nos critérios previstos em edital poderão solicitar isenção da taxa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia



As provas objetivas serão aplicadas no dia 18 de janeiro de 2026, em Patos de Minas, podendo, se necessário, ocorrer também em cidades vizinhas para atender à demanda de inscritos.



Além da prova objetiva, haverá avaliação de títulos.

