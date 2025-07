UEMG abre novo concurso público com 178 vagas; saiba mais

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) anunciou a abertura de concurso público para preencher 178 cargos nas carreiras de Técnico Universitário e Analista Universitário. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 8 e 29 de setembro, pelo site do Instituto AOCP, e o edital já foi publicado.





A presidente da Comissão Especial para acompanhar o concurso, Silvia Cunha Capanema, afirma que a UEMG tem trabalhado para garantir o preenchimento dos cargos disponíveis na instituição e fortalecer o corpo de servidores.





“A gestão da universidade está empenhada em ampliar seu quadro de servidores efetivos, de forma a acompanhar o crescimento de sua estrutura”, diz Silvia.





Por outro lado, Túlio Lopes, da Associação dos Docentes da UEMG (ADUEMG), acredita que, embora o concurso seja positivo, os salários são muito baixos. “Infelizmente, o salário é muito baixo, abaixo do salário mínimo, o salário de técnico administrativo da Universidade do Estado de Minas Gerais. Isso é fruto de uma política de desvalorização salarial dos últimos governos, principalmente do governador Romeu Zema. Nós defendemos a realização de mais concurso, a nomeação de todos classificados e aprovados, plano de carreira e valorização profissional e salarial”, relata.





Ele ressaltou a necessidade de criar novos cargos: “porque infelizmente não tem o número de cargos suficientes para atender toda a demanda de técnicos administrativos da UEMG”, finaliza.





Para a área de técnico universitário, as vagas são: apoio administrativo geral (46 vagas); laboratórios de ciências naturais (10 vagas); técnico de laboratório de informática (23 vagas).

Para a área de analista universitário, as vagas são: biblioteconomia (19 vagas); ciências sociais aplicadas (55 vagas); contabilidade (1 vaga); direito (1 vaga); geral: formação superior (18 vagas); instalações prediais (engenharia civil ou elétrica; arquitetura) (2 vagas); psicologia (2 vagas); tecnologia da informação (1 vaga).





As oportunidades são para os municípios de Abaeté, Barbacena, Campanha, Carangola, Cláudio, Belo Horizonte, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Passos, Poços de Caldas e Ubá.

