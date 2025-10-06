Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIOS FLORESTAIS

Tamanduá morre por conta de queimada em Patos de Minas

O tamanduá apresentava queimaduras no focinho, nas patas e na cauda, além de ter dificuldades para respirar quando foi encontrado

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
06/10/2025 17:20 - atualizado em 06/10/2025 17:36

compartilhe

SIGA
x
Tamanduá morre por conta de queimada em Patos de Minas
Tamanduá morre por conta de queimada em Patos de Minas crédito: Divulgação/CBMMG

Um tamanduá-bandeira morreu depois de ser resgatado ferido em um incêndio em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, neste domingo (5/10). A queimada atingiu uma área de cerca de 40 hectares de pastagens e vegetação.

O fogo foi registrado no trecho que liga a cidade de Patos de Minas ao Arraial dos Afonsos. O animal foi encontrado encurralado em um barranco pelas chamas.

Leia Mais



Segundo os bombeiros, o tamanduá apresentava queimaduras no focinho, nas patas e na cauda, além de ter dificuldades para respirar.

Após o resgate, o tamanduá-bandeira foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras) de Patos de Minas, onde recebeu os primeiros socorros e permanece sob os cuidados de um veterinário. Contudo, nesta segunda foi confirmada a morte do animal.

Tópicos relacionados:

-incendio-florestal- alto-paranaiba cbmmg patos-de-minas tamandua-bandeira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay