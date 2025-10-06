Tamanduá morre por conta de queimada em Patos de Minas

Um tamanduá-bandeira morreu depois de ser resgatado ferido em um incêndio em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, neste domingo (5/10). A queimada atingiu uma área de cerca de 40 hectares de pastagens e vegetação.



O fogo foi registrado no trecho que liga a cidade de Patos de Minas ao Arraial dos Afonsos. O animal foi encontrado encurralado em um barranco pelas chamas.

Segundo os bombeiros, o tamanduá apresentava queimaduras no focinho, nas patas e na cauda, além de ter dificuldades para respirar.Após o resgate, o tamanduá-bandeira foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras) de Patos de Minas, onde recebeu os primeiros socorros e permanece sob os cuidados de um veterinário. Contudo, nesta segunda foi confirmada a morte do animal.