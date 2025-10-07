Assine
ENSINO SUPERIOR

UFU abre concurso para professores com salários de até R$ 13 mil

As vagas são de atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, nos campi Umuarama, Santa Mônica e Pontal, em Ituiutaba

Vinicius Lemos - Especial para o EM
07/10/2025 18:18

UFU abre concurso para professores com salários de até R$ 13 mil crédito: DivugaÃ§Ã£o/UFU

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) anunciou nessa segunda-feira (6/10)a realização de concurso público para o preenchimento de seis vagas de professor. Os salários iniciais variam de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, a depender da titulação do candidato e do regime de trabalho, que pode ser de 20 horas semanais ou dedicação exclusiva.

O certame tem o objetivo de reforçar o quadro docente de diferentes unidades acadêmicas, contemplando áreas da saúde, ciências exatas e ciências sociais aplicadas.

As vagas são de atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, nos campi Umuarama, Santa Mônica e Pontal, em Ituiutaba.


As vagas publicadas estão distribuídas entre a Faculdade de Medicina (Famed), o Instituto de Física (Infis), o Instituto de Economia e Relações Internacionais (IERI) e a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social (Faces), no Campus Pontal.


Como participar


A inscrição acontece apenas pela internet, através do Portal de Seleção da UFU. O período de inscrição é de 14 a 29 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 309 para todos os cargos. Candidatos que se enquadram nos critérios de isenção previstos em lei poderão solicitar o benefício durante o período de inscrição.


O processo seletivo será composto por provas e títulos, podendo incluir, a depender da área, prova escrita, prova didática, prova prática e análise de títulos e experiência profissional, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório.

