ASSÉDIO

Aluna denuncia assédio de professor universitário durante aula em Minas

Ocorrência aconteceu no campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei, no início das aulas. O professor beijou a estudante à força

Quéren Hapuque*
Repórter
07/10/2025 13:57

O fato aconteceu dentro de uma sala de aula, durante o início das atividades acadêmicas na segunda-feira (6)
O fato aconteceu dentro de uma sala de aula, durante o início das atividades acadêmicas na segunda-feira (6) crédito: Reprodução/UFSJ

Um professor do campus Sete Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), na Região Central de Minas, foi preso nesta terça-feira (7/10) suspeito de importunação sexual contra uma aluna. O fato aconteceu dentro de uma sala de aula no início das atividades acadêmicas nessa segunda-feira (6/10).

Segundo relatos, a estudante chegou à sala antes dos colegas e foi abordada pelo professor, que iniciou uma conversa com comentários pessoais. Em determinado momento, ele teria se aproximado e, mesmo após um sinal de recusa, beijou a aluna à força. Abalada, a vítima comunicou o ocorrido aos pais e o caso foi imediatamente levado à coordenação do curso e à direção do campus.

O professor foi conduzido à direção da instituição, onde confirmou ter se aproximado da estudante, alegando acreditar ter liberdade para tal ato. Em seguida, a Polícia Militar deu voz de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas.

A Reitoria da UFSJ informou que acompanha os procedimentos judiciais e reafirmou o compromisso com a integridade da comunidade acadêmica, garantindo à aluna apoio institucional por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A universidade também destacou que o professor terá assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme a Constituição Federal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

overflay