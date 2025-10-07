BH bate recorde de dia mais quente do ano

Esta terça-feira (7/10) foi o dia mais quente do ano na capital mineira. De acordo com informações da Defesa Civil de BH, os termômetros na região de Venda Nova marcaram 35,5 °C por volta das 14h50.

A maior temperatura registrada em Belo Horizonte até então era 34,9°C, atingida no dia 22 de setembro na Região da Pampulha. Os outros dias de calorão na capital mineira foram registrados entre os meses de janeiro e março, de acordo com a Defesa Civil municipal.

Confira o ranking de dias mais quentes

1ª 35,5 °C - 07/10/2025 às 14h50 (Venda Nova)

2ª 34,9 °C – 22/09/2025 às 13h00 (Pampulha)

3ª 34,6 °C – 14/03/2025 às 15h00 (Venda Nova)

4ª 34,4 °C – 21/01/2025 às15h00 (Pampulha)

5ª 34,3 °C – 22/01/2025 às 14h00 (Venda Nova)

6ª 34,1 °C – 18/02/2025 às 14h40 (Venda Nova)

7ª 33,9 °C – 15/03/2025 às 14h10 (Venda Nova)

8ª 33,6 °C – 20/01/2025 às 16h10 (Venda Nova)

9ª 33,7 °C – 23/01/2025 às 14h00 (Venda Nova), 10/03/2025 às 15h00 (Pampulha) e 21/09/2025 às 14h00 (Pampulha)

10ª 33,5 °C – 11/03/2025 às 13h25 (Venda Nova)







Além do calorão, há previsão de pancadas de chuva em BH nesta terça-feira. O alerta da Defesa Civil municipal foi emitido às 15h18 e é válido até 23h.

Previsão

Para esta quarta-feira (8/10), a previsão da Defesa Civil de BH é que a temperatura máxima não ultrapasse os 30°C, atingindo 28°C. A mínima prevista é de 19 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde. O dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva e trovoada isolada.

Na quinta-feira (9/10), a previsão é de temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde. O dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva e trovoada isolada, segundo a Defesa Civil de BH.