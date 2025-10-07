Vai chover em BH nesta terça (7/10)? Confira a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O dia será marcado pelo calorão e tempo seco em Belo Horizonte nesta terça-feira (7/10). A chuva, que ainda não ocorreu em outubro, pode retornar à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada nesta segunda foi de 18,5°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de 12,3°C. A máxima pode chegar a 33°C.

A previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com índices críticos no período da tarde, em torno de 30%. O índice de umidade ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 60%.

A capital pode ter chuva isolada com trovoadas, à tarde. Caso chova, os índices de umidade relativa do ar podem melhorar.

Até então, a recomendação é que a população beba bastante líquido para manter o corpo hidratado e evitar o desgaste físico nas horas mais secas do dia. Outra recomendação importante é evitar a exposição ao sol nos períodos de maior calor, protegendo-se dos efeitos da desidratação e do risco de insolação.

O que fazer para driblar o tempo seco?

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Menores temperaturas por regional em 7/10

Barreiro: 20,3 °C, às 5h20.

Centro-Sul: 19,6 °C, às 3h30.

Oeste: 18,5 °C, com sensação térmica de 12,3 °C, às 6h.

Pampulha: 20,6 °C, com sensação térmica de 20,7 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,6 °C às 5h50.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem elevadas em Minas Gerais nesta terça. A aproximação de uma frente fria causa o aquecimento em uma parte do estado, principalmente nas regiões Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central.

A frente fria fica no litoral da região Sudeste do país e causa áreas de instabilidade e queda nas temperaturas de quarta a sexta, provocando pancadas de chuva no Sul do estado.

Nesta terça, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado nas regiões do Triângulo, Oeste e Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Qual a previsão para outubro?

O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.