Tempo em BH: vai chover na capital neste domingo (5/10)?

Tempo seco domina Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais neste domingo (5/10). A previsão do tempo para a capital mineira indica temperaturas amenas em um céu parcialmente nublado.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,6 °C, às 5h, com sensação térmica de 1,6 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 15,5 °C, às 6h05.

A máxima pode chegar a 27 ºC. A umidade relativa do ar deve se manter em torno 35% à tarde em toda a capital.

Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 5/10?

Barreiro: 16,2 °C, às 5h55.

16,2 °C, às 5h55. Centro-Sul: 15,5 °C, às 6h05.

15,5 °C, às 6h05. Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 1,6 °C, às 5h.

14,6 °C, com sensação térmica de 1,6 °C, às 5h. Pampulha: 17,2 °C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 4h.

17,2 °C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 4h. Venda Nova: 17,7 °C às 5h25.

Como fica o tempo em Minas?

Assim como no sábado (4), uma massa de ar quente e seca associada a uma região de alta pressão atmosférica segue influenciando o tempo no estado. Com isso, o céu fica predominantemente claro, com temperaturas altas e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte de Minas Gerais.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há grandes chances de chuva durante o domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a nublado nas regiões do Triângulo, Sul/Campo das Vertentes, Oeste, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, o tempo nublado também conta com névoa seca. As temperaturas seguem estáveis e a previsão máxima é de 30º, com mínima em 15ºC.