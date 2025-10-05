Assine
overlay
Início Gerais
TEMPO SECO

Tempo em BH: vai chover na capital neste domingo (5/10)?

Belo Horizonte e Minas Gerais vivem dias secos e nublados neste domingo. Veja a previsão completa

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/10/2025 07:52

compartilhe

SIGA
x
Capital mineira terá domingo nublado, segundo a Defesa Civil
Capital mineira terá domingo nublado, segundo a Defesa Civil crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Tempo seco domina Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais neste domingo (5/10). A previsão do tempo para a capital mineira indica temperaturas amenas em um céu parcialmente nublado. 

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,6 °C, às 5h, com sensação térmica de 1,6 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 15,5 °C, às 6h05. 

A máxima pode chegar a 27 ºC.  A umidade relativa do ar deve se manter em torno 35% à tarde em toda a capital.

Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 5/10?

  • Barreiro: 16,2 °C, às 5h55.
  • Centro-Sul: 15,5 °C, às 6h05.
  • Oeste: 14,6 °C, com sensação térmica de 1,6 °C, às 5h.
  • Pampulha: 17,2 °C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 4h.
  • Venda Nova: 17,7 °C às 5h25.

Como fica o tempo em Minas?

Assim como no sábado (4), uma massa de ar quente e seca associada a uma região de alta pressão atmosférica segue influenciando o tempo no estado. Com isso, o céu fica predominantemente claro, com temperaturas altas e baixos índices de umidade relativa do ar em grande parte de Minas Gerais.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há grandes chances de chuva durante o domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a nublado nas regiões do Triângulo, Sul/Campo das Vertentes, Oeste, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, o tempo nublado também conta com névoa seca. As temperaturas seguem estáveis e a previsão máxima é de 30º, com mínima em 15ºC.

Tópicos relacionados:

bh chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay