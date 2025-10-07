Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO!

BH: Defesa Civil emite alerta de chuva com raios e rajadas de vento

As precipitações podem chegar até 20 milímetros, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
Melissa Souza
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/10/2025 16:56 - atualizado em 07/10/2025 16:57

compartilhe

SIGA
x
Historicamente, a partir da segunda quinzena de outubro, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso
Historicamente, a partir da segunda quinzena de outubro, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

Belo Horizonte está sob alerta de possibilidade de chuva até as 23h desta terça-feira (7/10). O comunicado foi divulgado pela Defesa Civil da capital mineira. 

As precipitações podem chegar até 20 milímetros, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. 

A Defesa Civil orienta que os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. 

 

Leia Mais

Confira outras recomendações:

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Qual a previsão do tempo para outubro?

O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no fim de setembro e meados de outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre os períodos seco e chuvoso, inicialmente, no Centro-sul e Oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao Centro-Norte e Leste, de forma que, no início de novembro, todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva defesa-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay