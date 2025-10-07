BH: Defesa Civil emite alerta de chuva com raios e rajadas de vento

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte está sob alerta de possibilidade de chuva até as 23h desta terça-feira (7/10). O comunicado foi divulgado pela Defesa Civil da capital mineira.

As precipitações podem chegar até 20 milímetros, acompanhadas por raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h.

A Defesa Civil orienta que os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Confira outras recomendações:

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Qual a previsão do tempo para outubro?

O início de outubro é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no fim de setembro e meados de outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre os períodos seco e chuvoso, inicialmente, no Centro-sul e Oeste de Minas. A transição climática avança gradativamente em direção ao Centro-Norte e Leste, de forma que, no início de novembro, todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata