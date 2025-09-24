Chuva intensa: mais de 200 cidades de Minas estão sob alerta

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Duzentas e quarenta e cinco cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa nesta quarta-feira (24/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60km/h.

Segundo o Inmet, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Ele é válido até as 10h de quinta-feira (25/9).

Na Rua Vila Rica, esquina com a Rua Carlos Góes, no Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore Marcos Vieira/EM/D.A.Press Rua Vila Rica, esquina com Rua Carlos Góes, Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore Marcos Vieira/EM/D.A.Press Na Rua Vila Rica, esquina com a Rua Carlos Góes, no Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore Marcos Vieira/EM/D.A.Press Queda de árvore de grande porte na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, atingiu um carro e danificou a rede elétrica, deixando moradores sem luz Marcos Vieira/EM/D.A.Press Queda de árvore de grande porte na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, atingiu um carro e danificou a rede elétrica, deixando moradores sem luz Marcos Vieira/EM/D.A.Press O telhado de um prédio do condomínio na Vila Nossa Senhora de Fátima foi arrancado pela ventania, atingindo um carro e a rede elétrica. Edésio Ferreira/EM/D.A Press A rua foi bloqueada e a população aguarda a remoção da árvore e o conserto do poste atingido Edésio Ferreira/EM/D.A Press Moradores ainda aguardavam a remoção do telhado na manhã desta terça Edésio Ferreira/EM/D.A Press Voltar Próximo

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Quais são as cidades sob alerta?

Abadia dos Dourados

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Araguari

Araporã

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Augusto de Lima

Berilo

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Cachoeira Dourada

Campanário

Campo Azul

Canápolis

Cantagalo

Capelinha

Capinópolis

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Cascalho Rico

Catuji

Catuti

Central de Minas

Centralina

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Comercinho

Cônego Marinho

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Murta

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Curral de Dentro

Curvelo

Datas

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Dom Bosco

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Sul

Felício dos Santos

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Galiléia

Gameleiras

Glaucilândia

Gouveia

Governador Valadares

Grão Mogol

Grupiara

Guanhães

Guaraciama

Guarda-Mor

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Ipiaçu

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Ituiutaba

Jacinto

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

João Pinheiro

Joaquim Felício

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Grande

Lassance

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mantena

Marilac

Materlândia

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Nacip Raydan

Nanuque

Natalândia

Nova Belém

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Paulistas

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pescador

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Rubelita

Rubim

Sabinópolis

Salinas

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santa Vitória

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Félix de Minas

São Francisco

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manteninha

São João do Pacuí

São João Evangelista

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serra Azul de Minas

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Serro

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Três Marias

Tupaciguara

Turmalina

Ubaí

Uberlândia

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Virgolândia