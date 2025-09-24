Chuva intensa: mais de 200 cidades de Minas estão sob alerta
Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê fortes chuvas ao longo desta segunda; confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
Duzentas e quarenta e cinco cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa nesta quarta-feira (24/9). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60km/h.
Segundo o Inmet, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Ele é válido até as 10h de quinta-feira (25/9).
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Quais são as cidades sob alerta?
Abadia dos Dourados
Água Boa
Águas Formosas
Águas Vermelhas
Almenara
Angelândia
Araçuaí
Araguari
Araporã
Aricanduva
Arinos
Ataléia
Augusto de Lima
Berilo
Bertópolis
Bocaiúva
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Botumirim
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Buenópolis
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cachoeira de Pajeú
Cachoeira Dourada
Campanário
Campo Azul
Canápolis
Cantagalo
Capelinha
Capinópolis
Capitão Enéas
Caraí
Carbonita
Carlos Chagas
Cascalho Rico
Catuji
Catuti
Central de Minas
Centralina
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Claro dos Poções
Coluna
Comercinho
Cônego Marinho
Conselheiro Pena
Coração de Jesus
Corinto
Coroaci
Coromandel
Coronel Murta
Couto de Magalhães de Minas
Crisólita
Cristália
Curral de Dentro
Curvelo
Datas
Diamantina
Divino das Laranjeiras
Dom Bosco
Douradoquara
Engenheiro Navarro
Espinosa
Estrela do Sul
Felício dos Santos
Felisburgo
Formoso
Francisco Badaró
Francisco Dumont
Franciscópolis
Francisco Sá
Frei Gaspar
Frei Inocêncio
Frei Lagonegro
Fronteira dos Vales
Fruta de Leite
Galiléia
Gameleiras
Glaucilândia
Gouveia
Governador Valadares
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guaraciama
Guarda-Mor
Ibiaí
Ibiracatu
Icaraí de Minas
Indaiabira
Ipiaçu
Itabirinha
Itacambira
Itacarambi
Itaipé
Itamarandiba
Itambacuri
Itaobim
Itinga
Ituiutaba
Jacinto
Jaíba
Jampruca
Janaúba
Januária
Japonvar
Jenipapo de Minas
Jequitaí
Jequitinhonha
Joaíma
João Pinheiro
Joaquim Felício
José Gonçalves de Minas
Josenópolis
José Raydan
Juramento
Juvenília
Ladainha
Lagamar
Lagoa dos Patos
Lagoa Grande
Lassance
Leme do Prado
Lontra
Luislândia
Machacalis
Malacacheta
Mamonas
Manga
Mantena
Marilac
Materlândia
Mathias Lobato
Matias Cardoso
Mato Verde
Medina
Mendes Pimentel
Minas Novas
Mirabela
Miravânia
Monjolos
Montalvânia
Monte Alegre de Minas
Monte Azul
Monte Carmelo
Monte Formoso
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Nacip Raydan
Nanuque
Natalândia
Nova Belém
Nova Módica
Nova Porteirinha
Novo Cruzeiro
Novo Oriente de Minas
Novorizonte
Olhos-d'Água
Ouro Verde de Minas
Padre Carvalho
Padre Paraíso
Pai Pedro
Palmópolis
Paracatu
Patis
Patos de Minas
Paulistas
Pavão
Peçanha
Pedra Azul
Pedras de Maria da Cruz
Pescador
Pintópolis
Pirapora
Ponto Chique
Ponto dos Volantes
Porteirinha
Poté
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Riachinho
Riacho dos Machados
Rio do Prado
Rio Pardo de Minas
Rio Vermelho
Rubelita
Rubim
Sabinópolis
Salinas
Santa Cruz de Salinas
Santa Fé de Minas
Santa Helena de Minas
Santa Maria do Salto
Santa Maria do Suaçuí
Santa Vitória
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Jacinto
Santo Antônio do Retiro
Santo Hipólito
São Félix de Minas
São Francisco
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Rio Preto
São João da Lagoa
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Manteninha
São João do Pacuí
São João Evangelista
São José da Safira
São José do Divino
São José do Jacuri
São Pedro do Suaçuí
São Romão
São Sebastião do Maranhão
Senador Modestino Gonçalves
Serra Azul de Minas
Serra dos Aimorés
Serranópolis de Minas
Serro
Setubinha
Taiobeiras
Teófilo Otoni
Três Marias
Tupaciguara
Turmalina
Ubaí
Uberlândia
Umburatiba
Unaí
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Grande do Rio Pardo
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veredinha
Virgem da Lapa
Virgolândia