Vai chover em BH? Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (24)

A quarta-feira (24) amanheceu com céu parcialmente nublado e temperaturas amenas em BH. A previsão indica que pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem ocorrer em diferentes pontos da cidade, segundo a Defesa Civil. A mínima registrada foi de 17,4°C e a máxima pode chegar aos a 27°C, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.

Nas regionais, o início da manhã apresentou variações de temperatura; no Barreiro, os termômetros marcaram 18,1°C às 6h30; No Centro-Sul, 17,4°C às 6h30; Oeste, 16,7°C, com sensação térmica de apenas 4,2°C às 6h; Pampulha, 20,2°C, com sensação de 17,8°C às 6h; e Venda Nova, 20,1°C às 6h30.

O dia deve seguir com períodos de sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuva rápida em alguns pontos da cidade, recomendando atenção de motoristas e pedestres em áreas com maior acúmulo de água.