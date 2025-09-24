Assine
Vai chover em BH? Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (24)

Capital tem previsão de chuva, trovoadas isoladas e temperaturas amenas ao longo do dia

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
24/09/2025 08:05

chuva em Minas
De acordo com a Defesa Civil, há probabilidade de chuvas com até 20 milímetros de volume e raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h crédito: Leandro Couri /EM/D.A Press

A quarta-feira (24) amanheceu com céu parcialmente nublado e temperaturas amenas em BH. A previsão indica que pancadas de chuva e trovoadas isoladas podem ocorrer em diferentes pontos da cidade, segundo a Defesa Civil. A mínima registrada foi de 17,4°C e a máxima pode chegar aos a 27°C, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde.

Leia Mais

Nas regionais, o início da manhã apresentou variações de temperatura; no Barreiro, os termômetros marcaram  18,1°C às 6h30; No Centro-Sul, 17,4°C às 6h30; Oeste, 16,7°C, com sensação térmica de apenas 4,2°C às 6h; Pampulha, 20,2°C, com sensação de 17,8°C às 6h; e Venda Nova, 20,1°C às 6h30.

O dia deve seguir com períodos de sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuva rápida em alguns pontos da cidade, recomendando atenção de motoristas e pedestres em áreas com maior acúmulo de água.

