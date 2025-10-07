MG: 157 cidades estão em alerta para tempestades e granizo
Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta quarta-feira (8/10). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.
O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Quais são os municípios sob alerta?
- Água Comprida
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Araguari
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Bocaina de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Florido
- Canápolis
- Capetinga
- Capinópolis
- Careaçu
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Cássia
- Centralina
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coromandel
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzeiro da Fortaleza
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Sul
- Extrema
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Grupiara
- Guaranésia
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jacutinga
- Juruaia
- Limeira do Oeste
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Ouro Fino
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Romaria
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Tomás de Aquino
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Serra do Salitre
- Serrania
- Silvianópolis
- Tapira
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen