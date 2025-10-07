Assine
overlay
Início Gerais
PERIGO POTENCIAL

MG: 157 cidades estão em alerta para tempestades e granizo

Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta quarta-feira (8/10). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão

Publicidade
Carregando...
LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
07/10/2025 12:23

compartilhe

SIGA
x
O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos
O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press
Cento e cinquenta e sete municípios mineiros estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10 horas desta quarta-feira (8/10). O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa sobre chuva entre 20 e 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
 

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.

Leia Mais

O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva? 

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais são os municípios sob alerta? 

  • Água Comprida
  • Alagoa 
  • Albertina 
  • Alfenas 
  • Alpinópolis 
  • Alterosa 
  • Andradas 
  • Araguari 
  • Araporã 
  • Araxá 
  • Arceburgo 
  • Areado 
  • Baependi 
  • Bandeira do Sul 
  • Bocaina de Minas 
  • Bom Jesus da Penha 
  • Bom Repouso 
  • Borda da Mata 
  • Botelhos 
  • Brazópolis 
  • Bueno Brandão 
  • Cabo Verde 
  • Cachoeira de Minas 
  • Cachoeira Dourada 
  • Caldas 
  • Camanducaia 
  • Cambuí 
  • Campestre 
  • Campina Verde 
  • Campo Florido 
  • Canápolis 
  • Capetinga 
  • Capinópolis 
  • Careaçu 
  • Carneirinho 
  • Cascalho Rico 
  • Cássia 
  • Centralina 
  • Claraval 
  • Comendador Gomes 
  • Conceição das Alagoas 
  • Conceição das Pedras 
  • Conceição dos Ouros 
  • Congonhal 
  • Conquista 
  • Consolação 
  • Coromandel 
  • Córrego do Bom Jesus 
  • Cristina 
  • Cruzeiro da Fortaleza 
  • Delfim Moreira 
  • Delfinópolis 
  • Delta 
  • Divisa Nova 
  • Dom Viçoso 
  • Espírito Santo do Dourado 
  • Estiva 
  • Estrela do Sul 
  • Extrema 
  • Fortaleza de Minas 
  • Fronteira 
  • Frutal 
  • Gonçalves 
  • Grupiara 
  • Guaranésia 
  • Guaxupé 
  • Guimarânia 
  • Gurinhatã 
  • Heliodora 
  • Ibiá 
  • Ibiraci 
  • Ibitiúra de Minas 
  • Inconfidentes 
  • Indianópolis 
  • Ipiaçu 
  • Ipuiúna 
  • Iraí de Minas 
  • Itajubá 
  • Itamogi 
  • Itamonte 
  • Itanhandu 
  • Itapagipe 
  • Itapeva
  • Itaú de Minas 
  • Ituiutaba 
  • Iturama 
  • Jacuí 
  • Jacutinga 
  • Juruaia 
  • Limeira do Oeste 
  • Machado 
  • Maria da Fé 
  • Marmelópolis 
  • Monte Alegre de Minas 
  • Monte Belo 
  • Monte Carmelo 
  • Monte Santo de Minas 
  • Monte Sião 
  • Munhoz 
  • Muzambinho 
  • Natércia 
  • Nova Ponte 
  • Nova Resende 
  • Ouro Fino 
  • Paraisópolis 
  • Passa Quatro 
  • Passa Vinte 
  • Passos 
  • Patrocínio 
  • Pedralva 
  • Pedrinópolis 
  • Perdizes 
  • Pirajuba 
  • Piranguçu 
  • Piranguinho 
  • Planura 
  • Poço Fundo 
  • Poços de Caldas 
  • Pouso Alegre 
  • Pouso Alto 
  • Prata 
  • Pratápolis 
  • Romaria 
  • Sacramento 
  • Santa Juliana 
  • Santa Rita de Caldas 
  • Santa Rita de Jacutinga 
  • Santa Rita do Sapucaí 
  • Santa Vitória 
  • São Francisco de Sales 
  • São Gonçalo do Sapucaí 
  • São João Batista do Glória 
  • São João da Mata 
  • São José do Alegre 
  • São Pedro da União 
  • São Roque de Minas 
  • São Sebastião da Bela Vista 
  • São Sebastião do Paraíso 
  • São Sebastião do Rio Verde 
  • São Tomás de Aquino 
  • Sapucaí-Mirim 
  • Senador Amaral 
  • Senador José Bento 
  • Serra do Salitre 
  • Serrania 
  • Silvianópolis 
  • Tapira 
  • Tocos do Moji 
  • Toledo 
  • Tupaciguara 
  • Turvolândia 
  • Uberaba 
  • Uberlândia 
  • União de Minas 
  • Veríssimo 
  • Virgínia 
  • Wenceslau Braz 

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

Tópicos relacionados:

alerta clima granizo meteorologia previsao-do-tempo tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay