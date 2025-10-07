MG: 157 cidades estão em alerta para tempestades e granizo

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Cento e cinquenta e sete municípios mineiros estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10 horas desta quarta-feira (8/10). O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa sobre chuva entre 20 e 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.



A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que em cada metro quadrado caíram 50 litros de água. Leia Mais Água chega a lugares com histórico de seca em Minas Seca impõe restrição de uso da água no rio Paraopeba Impasse de décadas deixa vestígios na Lagoa Seca O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva? Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não fique em áreas abertas nem use equipamentos elétricos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais são os municípios sob alerta?

Água Comprida

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Araguari

Araporã

Araxá

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Bocaina de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capetinga

Capinópolis

Careaçu

Carneirinho

Cascalho Rico

Cássia

Centralina

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coromandel

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzeiro da Fortaleza

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Sul

Extrema

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Grupiara

Guaranésia

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Indianópolis

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Juruaia

Limeira do Oeste

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nova Ponte

Nova Resende

Ouro Fino

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Patrocínio

Pedralva

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Romaria

Sacramento

Santa Juliana

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São José do Alegre

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serra do Salitre

Serrania

Silvianópolis

Tapira

Tocos do Moji

Toledo

Tupaciguara

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz