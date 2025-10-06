Assine
ACIDENTE DOMÉSTICO

Idoso tem 54% do corpo queimado em incêndio causado por botijão de gás

Filho da vítima teve ferimentos leves; casa foi interditada após danos estruturais provocados pelas chamas

Amanda Quintiliano - Especial para o EM
06/10/2025 17:36 - atualizado em 06/10/2025 17:37

Idoso tem 54% do corpo queimado em incêndio causado por botijão de gás crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Corpo de Bombeiros/Foto Ilustrativa

Um idoso de 80 anos sofreu queimaduras em 54% do corpo em um incêndio provocado por um botijão de gás, no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Itapecerica (MG), Centro-Oeste do estado, nesse domingo (5/10). Ele estava cozinhando quando a mangueira pegou fogo se alastrando pela cozinha.

O filho dele, de 54 anos, estava no local e teve ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mangueira do botijão derreteu. Além da cozinha, o fogo atingiu outras partes da casa.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado pela Defesa Civil Municipal. O imóvel teve dano estruturais significativos e, por isso, foi interditado para avaliação técnica do órgão. 

Ferimento grave 

O idoso sofreu queimaduras graves e foi levado para a Santa Casa de Itapecerica. Em seguida, ele transferido para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis, na mesma região.

Já o filho da vítima recebeu atendimento no próprio imóvel e não precisou ser hospitalizado.

