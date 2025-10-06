Assine
NÃO PAGOU PENSÃO

MG: motorista embriagado e foragido da Justiça é preso após acidente

Homem de 46 anos já tinha mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. O caso aconteceu em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, nesse domingo

Giovanna de Souza
06/10/2025 14:02

Motorista derrubou as motos e foi segurado por um proprietário de estabelecimento até a chegada da polícia
Motorista derrubou as motos e foi segurado por um proprietário de estabelecimento até a chegada da polícia crédito: Divulgação/PM

Uma volta de carro para um motorista de 46 anos terminou em prisão por dois motivos diferentes em Ubaporanga (MG), na Região do Vale do Rio Doce, na tarde desse domingo (5/10). Isto porque ele, que já era foragido da Justiça, provocou um acidente estando embriagado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro que dirigia, um Fiat Palio, atingiu e derrubou três motos que estavam estacionadas em frente à uma pizzaria na Avenida Padre Rino, no Centro da cidade. 

O proprietário da pizzaria, que também é proprietário das três motos acidentadas, acompanhou o carro e segurou o motorista até a chegada dos militares. Aos militares, ele contou que percebeu que o carro estava em alta velocidade e seguia em direção à BR-116 e decidiu ir atrás dele.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser abordado pela polícia, o motorista admitiu que bebeu. Ele aceitou passar por um teste do bafômetro, que apontou 0,39 mg/L, configurando crime de trânsito. O equipamento tem uma margem de erro, e a medição máxima permitida é de 0,04 mg/L.

Ainda segundo a Polícia Militar, durante o registro da ocorrência, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. 

O homem recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante e pela dívida de pensão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. O carro foi removido a um pátio credenciado por uma empresa rebocadora.

