Polícia detém dois suspeitos de torturar e matar homem; 3 estão foragidos

A Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, prendeu um homem de 32 anos e apreendeu um adolescente, de 15, suspeitos de torturar e matar um homem de 24 anos, que foi visto vivo pela última vez em 23 de setembro. A prisão e a apreensão ocorreram no dia 3, em função de mandados judiciais.

As investigações foram feitas pela equipe de homicídios da Delegacia Regional em Conselheiro Lafaiete. Segundo os investigadores, os suspeitos do crime integram um grupo ligado ao tráfico de drogas. O crime, no entanto, teria sido cometido em função da vítima supostamente ter furtado uma motocicleta.

Segundo os investigadores, a vítima foi atraída ao local onde a organização costumava comercializar entorpecentes. Ali, recebeu os primeiros golpes e foi colocada à força em um veículo para levar os indivíduos até a moto que teria roubado.

Eles seguiram em direção ao Morro do Pink Floyd e, no local, o homem, que supostamente seria o ladrão, foi submetido a uma tortura e morto em seguida.

Segundo a delegada Elenita Pyramo, a polícia conseguiu identificar o veículo usado no transporte da vítima, assim como o motorista. “O rastreamento do veículo e as imagens obtidas durante o trajeto, inclusive, demonstraram que ele permaneceu cerca de 20 minutos no local da execução, corroborando que a vítima foi friamente torturada por longo período e morta”, diz.

A Polícia Civil iniciou as investigações tão logo recebeu a queixa de desaparecimento. E, nas buscas, teve o apoio do Corpo de Bombeiros. Foram utilizados drones em diversos pontos. Depois de aproximadamente uma semana o corpo foi encontrado no local onde fora executado.

As investigações levaram os policiais a identificar cinco suspeitos de participação no crime. Além dos dois detidos no fim da semana, outros três, de 17, 19 e 32 anos, são investigados.

“No decorrer dos trabalhos, os adolescentes chegaram a assumir a autoria na tentativa de proteger o líder do grupo. Entretanto, as diligências da Polícia Civil foram fundamentais para desmontar totalmente a narrativa e comprovar que havia um mandante — o verdadeiro responsável por ordenar e também participar da execução. Tivemos também o apoio da Polícia Militar”, explica a Elenita Pyramo.

“Hoje podemos afirmar com convicção que conseguimos elucidar toda a dinâmica do crime, identificar quem planejou, quem executou e como a vítima foi cruelmente assassinada”, afirma o delegado regional Maurício Carrapatoso, adiantando que os levantamentos prosseguem para a localização dos demais suspeitos.