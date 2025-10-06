Tentativa de assassinato no Norte de Minas teria sido motivada por ciúme

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Questão amorosa: essa é a suspeita de uma tentativa de homicídio contra um homem de 37 anos ocorrida na noite desse domingo (5/10) na cidade de Ubaí, no Norte de Minas. A vítima levou cinco tiros.





Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, os agentes foram acionados pela equipe médica do Hospital Nossa Senhora de Santana, em Brasília de Minas, para onde a vítima foi levada.

Segundo a vítima contou aos policiais, dois homens se aproximaram dele, efetuaram os disparos e fugiram em um carro. Ela foi atingida no abdômen, braço e tórax.

Os suspeitos já foram identificados e, segundo a PM, a motivação para o crime seria o ciúme de um homem para com a vítima, atual namorado da ex do atirador.

A investigação está sendo feita por policiais civis de Brasília de Minas e de São Francisco.

