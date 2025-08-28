Homem fica em estado grave ao ser esfaqueado no vaso sanitário de sua casa

Um homem de 35 anos ficou em estado grave após ser esfaqueado na barriga no momento que usava um vaso sanitário de sua casa. O suspeito, de 28 anos, que foi preso pela Polícia Militar, é o seu vizinho. O crime aconteceu na última terça-feira (26/8), segundo registro policial, dentro de banheiro de residência, localizada em Planura, no Triângulo Mineiro.

Ainda conforme a PM, após ser localizado escondido na casa do pai, o suspeito confessou que tentou matar o homem porque ele "mexeu" com a sua companheira dias antes do crime. Ele relatou ainda aos policiais que a sua intenção era matar o vizinho e que só não deu mais facadas porque acreditou que ele já estava morto.

A suposta faca usada no crime foi encontrada embaixo de colchão da casa do pai do suspeito. Devido à gravidade do ferimento, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a cerca de 100 km de Planura.

Antes do suspeito ser detido, testemunha relatou para a PM que viu ele entrando e saindo da casa da vítima. Além disso, a testemunha também contou aos militares que ainda visualizou a vítima saindo de sua casa com a mão na barriga e dizendo que precisava ir ao hospital.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar a tentativa de homicídio. "Uma equipe da perícia oficial esteve no local dos fatos, realizando a coleta de vestígios e informações que subsidiarão as investigações", disse o órgão por nota.

Ainda de acordo com a PCMG, inicialmente, o suspeito foi conduzido e ouvido pela delegacia de plantão em Frutal. "Na ocasião, a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante e o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça. As investigações prosseguem a cargo da Delegacia de Polícia Civil em Planura e outras informações poderão ser repassadas à imprensa ao final dos trabalhos investigativos", finaliza.