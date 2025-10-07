Incêndio consome mata da Serra de São José em São João del Rey

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram na manhã desta terça-feira (7/10) o combate ao fogo na Serra de São José, em São João del Rey (MG), no Campo das Vertentes. A área de proteção ambiental sofre um grande incêndio, que teve início na noite de domingo (5/10). O trabalho começou ainda na madrugada dessa segunda-feira ( 6/10).

A Serra de São José é considerada uma moldura da cidade de Tiradentes. Nesta manhã, um helicóptero está encaminhando e distribuindo o efetivo, composto por bombeiros de São João del Rey e Barbacena, além de brigadistas do IEF e voluntários, pelos locais de combate ao fogo.

A expectativa é que os trabalhos ocorram ao longo de todo o dia, não havendo previsão de extinção das chamas devido à extensão do incêndio. Uma aeronave, estilo Air Tractor, também atua no local jogando água diretamente nos focos mais inacessíveis.

Perigo

O fogo começou no início da noite de domingo e se intensificou na manhã de segunda-feira. No início eram quatro bombeiros e 15 brigadistas atuando no combate ao fogo. No entanto, devido ao fato de o incêndio ter aumentado, os trabalhos chegaram a ser suspensos, por segurança dos combatentes.

A paralisação ocorreu na tarde dessa segunda-feira e o combate está sendo retomado agora pela manhã. Segundo o sargento Bruno, chefe das equipes que atuam no local, “são muitos focos espalhados por toda a região, o que dificulta bastante a organização do combate. Além disso, o relevo acidentado torna muito difícil o acesso às áreas atingidas pela linha de fogo. Trata-se de um trabalho muito complexo”.

Em função dos riscos aos combatentes, as atividades em campo são interrompidas durante o período noturno. Nesta segunda para terça-feira os trabalhos foram apenas de monitoramento.



Os levantamentos mostram que os focos atingem, principalmente, as regiões do Mangue, Morro da Antena e Solar da Serra. A intensidade do incêndio, segundo o sargento Bruno, se deve ao tempo seco e aos ventos fortes, o que faz com que o fogo se espalha rapidamente.

A preocupação maior dos bombeiros é tentar evitar que o fogo alcance outras áreas da serra. Para isso, foi necessário acionar reforços, de acordo com o comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de São João del-Rei tenente Radamés.

“Além de uma equipe de combate do Pelotão de São João, virão mais militares do Núcleo de Incêndios Florestais (NIF) da Companhia Independente de Barbacena. Também continuaremos contando com a importantíssima atuação dos brigadistas e voluntários. Esperamos ter um efetivo de 25 a 30 pessoas em campo durante todo o dia. Por fim, teremos o apoio da aeronave Guará 01, do IEF, que possibilitará o uso de água para combate em locais onde o acesso humano é impossível.”