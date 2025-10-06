Serra de São José em chamas: gravidade leva comandante a acionar reforços

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um incêndio de grande proporção atinge a Serra de São José, em Minas Gerais, desde a noite do último domingo (5/9), na área situada entre São João del-Rei e Tiradentes, na região do Campo das Vertentes. Quatro militares do Corpo de Bombeiros e 15 brigadistas atuaram ao longo desta segunda-feira (6/9), mas o fogo ainda persiste. O comandante da corporação em São João del-Rei qualificou a situação como grave e anunciou reforços.

Em decorrência do risco à segurança dos combatentes, os trabalhos foram interrompidos nesta noite, mas serão retomados nesta terça-feira (7) antes do amanhecer, “momento em que a temperatura mais baixa e a menor intensidade dos focos favorecem as ações de combate”, conforme justificou o Corpo de Bombeiros.

O fogo atingiu principalmente as regiões conhecidas como Mangue, Morro da Antena e Solar da Serra. No entanto, por causa do tempo seco e dos ventos fortes, o fogo se alastra rapidamente. “Há muitos focos espalhados por toda a região, o que dificulta bastante a organização do combate. O relevo acidentado torna muito difícil o acesso às áreas atingidas pela linha de fogo. Trata-se de um trabalho muito complexo”, explicou o sargento Bruno Teófilo Dias, chefe da equipe que atua no local.

Comandante anuncia reforços

De acordo com o tenente Radamés Lucas Hipólito, comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de São João del-Rei, o efetivo precisará ser reforçado nesta terça. “Devido à gravidade da situação, acionaremos reforços. Além de uma equipe de combate do Pelotão de São João del-Rei, virão mais militares do Núcleo de Incêndios Florestais (NIF) da Companhia Independente de Barbacena”, declarou.

A operação terá, inclusive, apoio aéreo, informou o comandante, que qualificou como “importantíssima” a atuação dos brigadistas e voluntários. “Esperamos um efetivo de 25 a 30 pessoas em campo durante todo o dia nesta terça. Por fim, teremos o apoio da aeronave Guará 01, do Instituto Estadual de Florestas, que possibilitará o uso de água para combate em locais onde o acesso humano é impossível”, finalizou.

O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações sobre o tamanho da área queimada, o que deve ser apurado com o término do combate ao fogo.

Serra de São José

Localizada na bacia hidrográfica do Alto do Rio Grande, a Serra de São José abrange, além de São João del-Rei e Tiradentes, os municípios de Prados, Coronel Xavier Chaves e Santa Cruz de Minas.

Incluindo mata atlântica, cerrado e campo rupestre em uma rica diversidade de ecossistemas, a Serra de São José tem 13 quilômetros de extensão e uma altitude máxima de 1.400 metros.

A Área de Proteção Ambiental (APA) São José e o Refúgio Estadual de Vida Silvestre (REVS) Libélulas da Serra de São José possuem 4.648,3 e 3.709,79 hectares, respectivamente, formando as duas unidades de conservação no local. Elas resguardam as nascentes do Rio das Mortes e do Rio Carandaí, que juntos formam a bacia do Rio Grande.

Também não há informações acerca do impacto ambiental causado pelo incêndio.

