Bombeiros resgatam homem que caiu em caixa d’água de 7m de profundidade
Vítima teve intenso sangramento decorrente de uma fratura exposta. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6/10), em Ferros
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de cair dentro de uma caixa d’água de sete metros de profundidade na cidade de Ferros, na Região Central do estado. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6/10).
De acordo com informações levantadas no local pelos militares, a vítima fazia serviços de limpeza quando perdeu o equilíbrio e caiu dentro da estrutura. Conforme a corporação, ele sofreu fratura exposta em um dos membros inferiores, apresentando intenso sangramento.
"O espaço reduzido para movimentação e o acesso limitado ao interior da caixa d’água impuseram grandes desafios à equipe de resgate. Utilizando técnicas de salvamento em altura e equipamentos específicos, os bombeiros lograram êxito na retirada segura da vítima, que foi posteriormente conduzida ao Hospital Municipal por equipes de socorro", informou a corporação em comunicado.
