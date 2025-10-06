Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

MG: cantor sertanejo que provocou acidente em BR é denunciado pelo MPMG

Acidente aconteceu em 6 de julho, em uma ponte entre as cidades de Santana do Paraíso e Caratinga. Três pessoas ficaram feridas

Clara Mariz
06/10/2025 18:51 - atualizado em 06/10/2025 18:51

Cantor Relber, da dupla Relber e Allan
Homem apontado como responsável por acidente que deixou quatro pessoas feridas foi preso mais de um mês depois de ocorrência crédito: Reprodução/Instagram

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra o cantor sertanejo Relber Pereira da Costa, de 44 anos, integrante dupla Relber & Alan, preso em agosto suspeito de ter provocado um acidente que deixou quatro pessoas feridas na BR-458, em Ipatinga, no Vale do Aço. O acidente aconteceu em 6 de julho. De acordo com as investigações, o artista estava dirigindo embriagado e pela contramão.

Relber dirigia uma picape VW Amarok. Ele passava por uma ponte da rodovia, na divisa dos municípios de Santana do Paraíso e Caratinga, quando colidiu com a frente de um veículo da Associação dos Produtores Rurais de São João do Oriente.

Leia Mais

Os dois ocupantes do carro corporativo ficaram gravemente feridos. Além deles, um homem, que estava no veículo com o artista, se feriu e teve que receber atendimento médico. Na época, o trio foi socorrido e levado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. 

Antes mesmo do socorro chegar ao local, o cantor desapareceu. O companheiro de viagem, que não teve o nome revelado, disse, à época, à Polícia Militar de Minas Gerais que não tinha ideia do que havia acontecido. Ele chegou a afirmar que não se recordava de onde Relber estava no momento do acidente. 

Denúncia

De acordo com a 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, as investigações mostraram que o denunciado começou a consumir bebida alcoólica no início da tarde da data do acidente. Na oportunidade, ele foi filmado passando por diversos bares. Além das imagens, a Polícia Civil de Minas Gerais teve acesso às comandas dos bares e do extrato bancário do suspeito, que comprovou o consumo de álcool. 

As investigações mostraram ainda que, após a batida, outro amigo da dupla, que estava em um terceiro veículo, parou no local do acidente e ajudou que os dois ocupantes da caminhonete fugissem do flagrante. 

Para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Relber foi responsável por quatro tentativas de homicídio, dos três ocupantes do veículo da Associação dos Produtores Rurais de São João do Oriente e do amigo que estava com ele no carro.

Ele ainda foi denunciado com as qualificadoras de dolo eventual, por ter assumido o risco de matar e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. “As mortes não ocorreram, de acordo com a denúncia, por circunstâncias alheias à vontade do cantor”, indicou o MPMG. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A denúncia também incluiu o amigo que ajudou o motorista embriagado a fugir do local. Ele foi denunciado por omissão de socorro às vítimas, uma vez que viu as pessoas acidentadas, mas não acionou o resgate, e por favorecimento pessoal, uma vez que livrou o motorista de um possível flagrante. Também foram denunciados dois empresários, donos de bares por onde o cantor passou, que buscaram prejudicar as investigações.

