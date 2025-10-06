Caminhão atropela e mata ciclista em Contagem
O acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Xangri-lá
compartilheSIGA
Um ciclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, atropelado por um caminhão.
A Polícia Militar está em frente ao número 64 da Avenida Tancredo Neves, no Bairro Xangri-lá, e isolou a pista, até a chegada da perícia da Polícia Civil. As causas do acidente e a dinâmica ainda não são conhecidas. Os policiais procuram por testemunhas, já que o local é de muitas residências.
Leia Mais
O acidente ocorreu pouco antes de 8h. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O motorista do caminhão se mostra nervoso e ainda não conseguiu explicar o que aconteceu.