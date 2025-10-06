Assine
ACIDENTE

Caminhão atropela e mata ciclista em Contagem

O acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Xangri-lá

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
06/10/2025 10:00

As causas do atropelamento ainda são desconhecidas
As causas do atropelamento ainda são desconhecidas crédito: Redes sociais

Um ciclista, ainda não identificado, morreu na manhã desta segunda-feira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, atropelado por um caminhão.

A Polícia Militar está em frente ao número 64 da Avenida Tancredo Neves, no Bairro Xangri-lá, e isolou a pista, até a chegada da perícia da Polícia Civil. As causas do acidente e a dinâmica ainda não são conhecidas. Os policiais procuram por testemunhas, já que o local é de muitas residências.

O acidente ocorreu pouco antes de 8h. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do caminhão se mostra nervoso e ainda não conseguiu explicar o que aconteceu. 

