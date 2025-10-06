Grande BH: BR-381 tem série de acidentes entre domingo e segunda

A BR-381 registrou três acidentes em menos de 12 horas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na noite de domingo (5/10), uma carreta tombou no trevo de Caeté, no sentido Vitória. Já na manhã desta segunda-feira, uma batida entre três carros foi registrada em Ravena, distrito de Sabará.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um dos carros rodado na pista e outro com vazamento de óleo. No acidente da carreta tombada, é possível ver que a carga de madeira ficou espalhada na pista.

Não há informações sobre feridos em ambos os acidentes.

Em Brumadinho



Como relatado mais cedo em reportagem, uma carreta derramou a carga que transportava e interditou completamente a BR-381, em Brumadinho, na Grande BH, na noite desse domingo (5).

Segundo a concessionária Arteris, o bloqueio ocorreu no sentido São Paulo (km 525,6) e provocou um congestionamento de aproximadamente 4 km.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a carga espalhada pela pista, enquanto motoristas passam lentamente para evitar acidentes.

Não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado o incidente. A pista já foi liberada.

