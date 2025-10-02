Assine
TRÁFICO DE DROGAS

MG: homem é preso na BR-381 transportando cocaína em ônibus interestadual

Após denúncia recebida pelo 191 sobre tráfico de drogas, a equipe da PRF abordou um ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Ilhéus (BA)

02/10/2025 22:12

Após vistoria no interior do veículo, foi encontrado, embaixo de uma das poltronas, um volume com aproximadamente 70 gramas de cocaína
Após vistoria no interior do veículo, foi encontrado, embaixo de uma das poltronas, um volume com aproximadamente 70 gramas de cocaína crédito: PRF/Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira (1º/10), por volta das 15h30, após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando cocaína em um ônibus interestadual. A prisão ocorreu no km 596 da BR-381, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, e foi divulgada nesta quinta-feira (2) pela PRF.

A ação foi motivada por uma denúncia recebida pelo número 191 sobre tráfico de drogas. A equipe da PRF abordou o ônibus que seguia de São Paulo (SP) para Ilhéus (BA).

"Após vistoria no interior do veículo, foi encontrado, embaixo de uma das poltronas, um volume contendo aproximadamente 70 gramas de um pó com odor e cor característicos de cloridrato de cocaína, o que se confirmou a partir de um teste realizado pela equipe PRF utilizando um composto químico", informou a instituição policial. 

O passageiro recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado para o plantão da Polícia Judiciária em Campo Belo (MG). 

Tópicos relacionados:

br-381 cocaina interestadual

