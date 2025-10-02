Assine
EMPRESA SE MANIFESTOU

Procon-MG multa Marisa em mais de R$ 1 milhão por serviços não solicitados

A investigação constatou que a empresa incluía, sem autorização prévia dos consumidores, seguros e outros serviços nas faturas; entenda

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/10/2025 21:22

Multa foi aplicada por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte
Multa foi aplicada por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte crédito: Marisa/Divulgação

A Marisa Lojas S/A foi multada pelo Procon de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, em pouco mais de R$ 1 milhão, informou nesta quinta-feira (2/10) o Ministério Público mineiro(MPMG), responsável pela gestão do órgão de defesa do consumidor. 

"A investigação, iniciada após centenas de reclamações, constatou que a empresa incluía, sem autorização prévia dos consumidores, seguros e outros serviços nas faturas dos cartões de crédito de sua administração. Além disso, ela dificultava o cancelamento e não realizava o estorno dos valores pagos indevidamente, impondo ao consumidor o ônus de contestar e reiterar pedidos de exclusão", explicou o MPMG em comunicado. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.º 8.078/1990) proíbe ao fornecedor enviar ou entregar produto ou fornecer serviço não solicitado (art. 39, III), bem como aproveitar-se da fraqueza ou ignorância do consumidor para impor produtos ou serviços, acrescentou o Ministério Público.

"A conduta reiterada e ardilosa da empresa violou princípios e direitos fundamentais previstos no CDC, como a boa-fé objetiva, a lealdade nas relações de consumo, o direito à informação adequada e a liberdade de escolha", destacou o órgão de defesa do consumidor.

A multa foi fixada em R$ 1.039.222,22, levando em consideração a gravidade da infração e o porte econômico da empresa. 

O que diz a assessoria da Marisa? 

Em nota ao Estado de Minas, a Marisa disse, por meio de sua assessoria, que o processo em questão se refere a fatos anteriores a 2018 e que já foi anulado em segunda instância.

"A nova ocorrência segue em discussão nos âmbitos administrativos e judiciais por repetir os termos que viabilizaram a anulação anterior. A companhia reafirma seu compromisso com a conformidade legal e recorda que decisão semelhante já foi anulada anteriormente, o que reforça a possibilidade de revisão neste caso", informou. 

