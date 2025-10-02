Assine
TRÂNSITO

Avenidas de BH terão faixa exclusiva para motos até março de 2026

Portaria da Secretaria Nacional de Trânsito autorizando a BHTrans a implantar as estruturas já está pronta, aguardando publicação

Alexandre Carneiro
Alexandre Carneiro
Repórter
02/10/2025 20:12

Faixas para motocicletas serão implantadas em um trecho de aproximadamente 8 km da Via Expressa de Belo Horizonte, que passa pelas avenidas Teresa Cristina e Presidente Juscelino Kubitscheck
Faixas para motocicletas serão implantadas em um trecho de aproximadamente 8 km da Via Expressa de Belo Horizonte, que passa pelas avenidas Teresa Cristina e Presidente Juscelino Kubitscheck crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

A BHTrans deverá implantar faixas de circulação para motocicletas em um trecho de aproximadamente 8 km da Via Expressa, que abrange as avenidas Teresa Cristina e Presidente Juscelino Kubitscheck. As faixas, que serão demarcadas nos dois sentidos da via, fazem parte de um estudo experimental, cuja implementação precisará ocorrer até o dia 31 de março de 2026.

As diretrizes para a implantação das faixas para motocicletas estão descritas pela Portaria nº 753, de 25 de setembro de 2025, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), do Ministério dos Transportes, à qual o Estado de Minas teve acesso. O documento ainda aguarda publicação oficial. 

Além do prazo para a implantação, a portaria estabelece outras diretrizes, como o dimensionamento das faixas, que devem ter largura mínima de 1,10 metro em trechos nos quais a velocidade máxima é de 50 km/h e de 1,20 m onde a velocidade permitida for de 60 km/h. A demarcação será com linhas azuis. 

Outra exigência constante na portaria é o levantamento mensal de sinistros envolvendo motocicletas no trecho, em ambos os sentidos de tráfego, bem como a contagem da quantidade de veículos que estiverem utilizando as faixas.

Tais dados deverão ser apresentados com os similares dos últimos cinco anos no mesmo trecho - antes, portanto, da implantação das faixas. A BHTrans também precisará fazer pesquisas de opinião com as impressões dos usuários. Todas essas informações precisarão ser entregues em um relatório, após o término do estudo experimental.

O que diz a BHTrans

Procurada pelo Estado de Minas, a BHTrans não revelou qualquer informação sobre o projeto na Via Expressa. O órgão limitou-se a dizer que "a implantação de motofaixa depende de autorização da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)." 

