Tarifa Zero: projeto de lei é reprovado em primeiro turno na Câmara de BH

Texto recebeu 10 votos a favor e 30 contra na tarde de hoje. Manifestações a favor e contrárias ao projeto acontecem na CMBH

Clara Mariz
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
03/10/2025 16:41 - atualizado em 03/10/2025 16:49

Câmara de BH votou nesta sexta-feira (3/10) projeto de gratuidade nos ônibus
Câmara de BH votou nesta sexta-feira (3/10) projeto de gratuidade nos ônibus crédito: Denys Lacerda/EM/D.A.Press

Projeto de Lei 60/2025, que prevê gratuidade em todas as linhas de ônibus de Belo Horizonte, foi reprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A votação aconteceu na tarde desta sexta-feira (3/10) sob protestos a favor e contra o texto. A tramitação deixaria BH mais próxima de se tornar a primeira capital do Brasil a zerar as cobranças para toda a população.

O projeto precisava do apoio de pelo menos 28 dos 41 vereadores. Quando chegou ao plenário já contava com a assinatura de 22 parlamentares. Nem todos, no entanto, confirmaram apoio durante a votação em plenário. No resultado da votação, 30 vereadores se posicionaram contra e 10 a favor.

Conforme dados da Prefeitura de Belo Horizonte, o transporte por ônibus custa R$ 1,8 bilhão por ano, sendo a tarifa responsável por 25% da arrecadação - cerca de R$ 455 milhões. As duas maiores receitas vêm do subsídio pago pela prefeitura, orçado em R$ 698 milhões (38%), e do vale transporte pago pelas empresas, que totaliza R$ 677 milhões (37%).

Como funciona o projeto?

O PL estabelece que, a partir do próximo contrato de concessão do transporte, em 2028, o sistema municipal de ônibus passe a ser gratuito para todos os passageiros. Até lá, haveria uma fase de transição de até quatro anos. Hoje, os usuários pagam R$ 5,75 na passagem de ônibus.

Para custear a mudança, a proposta cria um fundo abastecido por meio da Taxa do Transporte Público (TTP), a ser paga por empresas com mais de dez funcionários, estimada em R$ 169 por empregado. Baseado em um estudo da UFMG, a proposta é que o pagamento substituiria os atuais gastos com vale-transporte.

A cobrança seria feita a partir do décimo colaborador - assim, empresas com nove ou menos funcionários não pagariam nada, empresas com onze funcionários pagariam uma taxa, e assim por diante.

Experiências como a de Maricá, no Rio de Janeiro, que mantém a gratuidade há mais de dez anos, são usadas como exemplo de benefícios, incluindo crescimento populacional e aquecimento econômico.

 

Menos de 1%

Enquanto não é votado pelos vereadores, o PL 60/2025 movimenta outros setores da capital. Em julho, pesquisadores da Faculdade de Economia (Face) da UFMG divulgaram um estudo em que foi analisada a viabilidade financeira da proposta. O levantamento, ao contrário do apresentado pelo texto que tramita no Legislativo, sugere que a taxa paga pelas empresas seja de R$ 185 por trabalhador, pouco a mais dos R$ 169 estipulados.

Apesar do aumento, a estimativa aponta que o aporte representaria 1,65% da folha salarial das pessoas jurídicas com mais de nove funcionários da cidade. Além disso, considerando que os negócios já despendem cerca de R$ 62 milhões mensais em Vale-Transporte, conforme determinado pela lei trabalhista, o aumento de custo com a nova contribuição seria de cerca de R$ 75 milhões por mês. O valor representa, ainda conforme o estudo, em média, 0,91% da folha salarial das empresas sediadas em BH.

Para os pesquisadores, a isenção da nova taxa, aliada à dispensa do vale-transporte, reduziria custos e fortaleceria o pequeno empreendedorismo local que, segundo o levantamento, representa mais de 80% das empresas da cidade.

Melhoria no custo de vida

Nessa quinta-feira (2/10), o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas (Cedeplar) da UFMG publicou um segundo estudo onde revelou que a adoção da Tarifa Zero geraria um retorno médio de R$ 3,89 para cada R$ 1 investido. De acordo com o documento, isso aconteceria devido ao aumento do consumo por famílias após a redução significativa de gastos no transporte público por ônibus.

Segundo os pesquisadores, dados analisados a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017/2018) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que cerca de 19% da renda familiar de belo-horizontinos corresponde a gastos com transporte público. “O peso dessa despesa compromete a capacidade das famílias de consumir outros bens e serviços, além de restringir sua mobilidade para acessar direitos básicos, como saúde, educação e trabalho”, indica a nota técnica.

Impactos na geração de empregos

Em 1º de outubro, há dois dias do primeiro turno de votação do Tarifa Zero, na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CBMH), a Fundação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) divulgou a nota técnica “Impactos econômicos decorrentes dos custos com a Tarifa Zero em Belo Horizonte”. O estudo, elaborado pela Gerência de Economia e Finanças Empresariais da instituição, aponta que a criação da Taxa do Transporte Público (TTP) “poderá trazer sérios impactos negativos para a economia da capital mineira”.

As simulações mostraram que diante de um cenário em que a demanda pelo transporte público por ônibus na capital dobre, como aconteceu em outras cidades onde a gratuidade integral foi aprovada, há possibilidade que o faturamento das empresas possam ter um rombo de até R$ 3,1 bilhões. Isso porque, caso haja o aumento da demanda, a tarifa paga pelas empresas necessária para custear a gratuidade seria de R$ 318,13 por funcionário. Assim, o faturamento dos negócios seria menor, considerando o cenário aumento em 100% da procura pelo transporte público.

Além disso, o estudo indicou que a médio prazo, entre um e cinco anos, os impactos não ficarão restritos ao arrecadamento dos empresários e podem chegar às taxas de empregos formais. Conforme os dados adquiridos a partir de um modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC), a perda de faturamento pode afetar até 55,3 mil contratos de trabalho, diminuindo em R$ 1,1 bilhão na massa salarial.

“O nosso estudo tenta mostrar que apesar do ideal e da paixão, o Projeto de Lei pode ter um efeito negativo. Você está aumentando o custo de produção das empresas e isso irá desestimular o investimento e isso pode ser ruim para o município no final. O estudo fomenta o debate e mostra que sim, esse tipo de política pode ter uma repercussão negativa na economia”, afirma o economista-chefe da FIEMG, João Gabriel Pio.

O que dizem as empresas de ônibus?

Em relação à Tarifa Zero, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) afirma que “é uma decisão de competência exclusiva do poder público”. Contudo, a entidade destaca que o aumento da demanda e do número de viagens pode fazer o custo do sistema mais do que triplicar. “Sem uma fonte de financiamento robusta e permanente, há riscos concretos para a continuidade e a qualidade do serviço prestado à população”, afirma.

A posição neutra da entidade sindical está alinhada com o entendimento da NTU, representante das empresas de ônibus de todo o país. Na edição mais recente do estudo “Tarifa zero nas cidades do Brasil (2025)”, a associação mostra que em diversas cidades que adotaram a política houve aumento na demanda, mas ressalta o risco de precarização do serviço com o crescimento dos custos para atender o número maior de passageiros

