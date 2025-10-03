Tarifa Zero: manifestantes defendem aprovação do projeto na porta da CMBH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Manifestantes a favor do PL 60/2025, que busca garantir a gratuidade do transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte, se reúnem em frente à Câmara Municipal da capital na tarde desta sexta-feira (3/10). Os apoiadores do Tarifa Zero ocuparam a entrada principal da sede do Legislativo belo-horizontino com cartazes e batuques de Carnaval. A manifestação precede a votação em primeiro turno do texto.

O projeto precisa do apoio de pelo menos 28 dos 41 vereadores. Quando chegou ao plenário, já contava com a assinatura de 22 parlamentares.

Caso seja aprovado, o texto retorna às comissões de Administração e Segurança Pública, além de Orçamento e Finanças Públicas, onde serão avaliadas as emendas apresentadas. Somente depois seguirá para o segundo turno em plenário. Nessa etapa, será necessário obter novamente o mínimo de um terço dos votos para que o projeto avance à sanção do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

Tarifa Zero?

Conforme dados da Prefeitura de Belo Horizonte, o transporte por ônibus custa R$ 1,8 bilhão por ano, sendo a tarifa responsável por 25% da arrecadação - cerca de R$ 455 milhões. As duas maiores receitas vêm do subsídio pago pela prefeitura, orçado em R$ 698 milhões (38%), e do vale transporte pago pelas empresas, que totaliza R$ 677 milhões (37%).

Para bancar o fim das catracas, o modelo previsto no projeto de lei cria um fundo financiado majoritariamente pela chamada Taxa do Transporte Público (TTP), estimada em R$ 169, cobrada das empresas sediadas na cidade, para cada funcionário.

A cobrança seria feita a partir do décimo colaborador - assim, empresas com nove ou menos funcionários não pagariam nada, empresas com 11 funcionários pagariam uma taxa, e assim por diante.