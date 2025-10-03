Assine
overlay
Início Gerais
TRANSPORTE PÚBLICO

Tarifa Zero em BH será votada nesta sexta-feira (3/10)

Câmara Municipal analisa, em primeiro turno, projeto que estabelece a gratuidade para todos os usuários de todas as linhas de ônibus da capital

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
03/10/2025 09:11

compartilhe

SIGA
x
A votação aconteceu na tarde desta sexta-feira (8/8), com 26 votos a favor, zero contra e 13 abstenções
Tarifa Zero em BH será votada nesta sexta-feira (3/10) crédito: Banco de imagens/CMBH

Os vereadores de Belo Horizonte votarão, na tarde desta sexta-feira (3/10), em primeiro turno, o Projeto de Lei (PL) 60/2025, que estabelece a gratuidade em todas as linhas de ônibus do transporte público da capital. O texto, caso aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil), tornará BH a primeira capital do Brasil a zerar a cobrança para toda a população.

Estudos liderados por diferentes setores têm apresentado análises divergentes sobre o texto, é o caso dos levantamentos produzidos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). A aprovação em primeiro turno do Tarifa Zero necessita do voto de, pelo menos, 28 dos 41 vereadores, sendo que 22 já parlamentares assinaram o texto.

Para bancar o fim das catracas, o modelo previsto no projeto de lei cria um fundo financiado majoritariamente pela chamada Taxa do Transporte Público (TTP), estimada em R$ 169, cobrada das empresas sediadas na cidade, por cada funcionário. A cobrança seria feita a partir do décimo colaborador – assim, empresas com nove ou menos funcionários não pagariam nada, empresas com onze funcionários pagariam uma taxa e assim por diante.

Impacto nos empregos e nos investimentos

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) enviou, na terça-feira (30/9), um ofício aos vereadores de BH pedindo que o PL 60/2025 não seja aprovado. Para a entidade, o atual formato de financiamento aumenta a carga tributária das empresas e pode “desestimular” que negócios se instalem na cidade, afetando a atração de investimentos, geração de empregos e desenvolvimento econômico local.

Leia Mais

“Antes de decidir quem paga a conta, é preciso discutir como melhorar o sistema: mais integração com a região metropolitana, menos atrasos, mais segurança, modernização da frota e transparência na gestão. Só assim teremos soluções equilibradas, sustentáveis e que realmente atendam à população”, alertou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Na o dia seguinte (1º/10), a Fiemg divulgou um estudo onde aponta que a criação da Taxa do Transporte Público (TTP) “poderá trazer sérios impactos negativos para a economia da capital mineira”. As simulações mostraram que, diante de um cenário em que a demanda pelo transporte público por ônibus na capital dobre com a gratuidade, há possibilidade de que as empresas tenham prejuízo de até R$ 3,1 bilhões. Isso porque, caso haja o aumento de 100% da demanda, a tarifa paga pelas empresas necessária para custear a gratuidade seria de R$ 318,13 por funcionário.

Além disso, a nota técnica da federação indicou que, dentro de um a cinco anos, os impactos não ficarão restritos ao faturamento das empresas e podem chegar às taxas de empregos formais. Conforme os dados do estudo, a perda de faturamento pode afetar até 55,3 mil contratos de trabalho, diminuindo em R$ 1,1 bilhão na massa salarial.

“Nosso estudo tenta mostrar que, apesar do ideal e da paixão, o projeto de lei pode ter um efeito negativo. Você está aumentando o custo de produção das empresas e isso irá desestimular o investimento e isso pode ser ruim para o município no final”, afirma o economista-chefe da Fiemg, João Gabriel Pio.

Falta de rumo e planejamento

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (2/10), a Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) afirmou que uma possível aprovação do PL em primeiro turno será “precipitada”. De acordo com a entidade, o texto está desestruturado e carece de “estudos técnicos” e “consistentes” que evidenciem previsibilidade orçamentária e um modelo de financiamento sustentável.

Para a associação, o debate sobre a melhoria da mobilidade urbana de Belo Horizonte e a liquidação dos custos com transporte por parte da população “está no rumo errado”, e deve ser voltado para a zero emissão de gases poluentes. “Precisamos substituir a frota atual por ônibus de zero emissão de gases poluentes, para evitar doenças graves, inclusive cancerígenas, provocadas pelo ar que respiramos. Esse, sim, deve ser o foco de uma política pública moderna e responsável”, afirmou o presidente da ACMinas, Cledorvino Belini.

A nota indica ainda que o texto em tramitação carece de estatísticas atualizadas; estrutura de financiamento sustentável, que contemple investimentos em infraestrutura, renovação de frota e integração metropolitana; planejamento que assegure a viabilidade do sistema e governança clara, capaz de integrar o transporte coletivo de BH com os sistemas metropolitanos e de alta capacidade.

Retorno com consumo

Em julho, pesquisadores da Faculdade de Economia (Face) da UFMG haviam divulgado um estudo em que foi analisada a viabilidade financeira da proposta. O levantamento, ao contrário do apresentado pelo texto que tramita no Legislativo, sugere que a taxa paga pelas empresas seja de R$ 185 por trabalhador, pouco a mais dos R$ 169 estipulados pelo projeto.

Segundo o estudo, o valor gasto por todas as empresas com vale-transporte, que representa hoje 0,74% da folha de salários e encargos, subiria para 1,65% com a adoção da tarifa zero – um aumento de 0,91 ponto percentual.

Outro estudo, também de economistas da UFMG, publicado nesta quinta-feira (2/10), revelou que a adoção da Tarifa Zero geraria um retorno médio de R$ 3,89 para cada R$ 1 investido. De acordo com o documento, isso aconteceria devido ao aumento do consumo por famílias após a redução significativa de gastos no transporte público por ônibus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dados apontam que os gastos com transporte público na cidade correspondem a parcela significativa da renda familiar – chega a cerca de 19% no caso das famílias de baixa renda. “O peso dessa despesa compromete a capacidade das famílias de consumir outros bens e serviços”, indica a nota técnica da universidade.

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao bh camara-de-vereadores mobilidade-urbana politica transporte-publico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay