Bella Gonçalves (Psol) esteve nos estúdios do EM para sabatina em parceria com o Portal Uai

Bella Gonçalves (PSOL), vice de Rogério Correia (PT), defendeu a implementação da tarifa zero nos ônibus de Belo Horizonte. A deputada classificou o contrato com as empresas de transporte da capital como “ilegal” e assegurou que será rompido assim que a chapa conquistar a vitória nas eleições municipais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A declaração foi feita durante a sabatina do Estado de Minas, nesta quinta-feira (26/9), em que Bella foi a nona vice entrevistada da série. “O contrato de ônibus em Belo Horizonte é ilegal. A CPI do transporte da qual participei demonstrou isso, e há uma ação em andamento na justiça em que diversos órgãos já apontam a nulidade do contrato. Estou me referindo ao Ministério Público, à Controladoria e ao Tribunal de Contas. Inclusive, a própria prefeitura, em uma recente ação judicial, reconheceu que o contrato é fraudulento. Se ele é fraudulento, precisa ser reformulado”, afirmou.

Segundo Bella, a PBH precisa abrir uma nova licitação e realizar uma transição para que outras empresas possam operar em Belo Horizonte sob novas regras. “Será necessária uma nova visão para o transporte, e podemos buscar apoio do BNDES. Já trouxemos, junto com o governo Lula, 100 novos ônibus elétricos para Belo Horizonte, o que poderá ajudar a reduzir os custos do sistema. Meu sonho é a tarifa zero”, acrescentou.

A deputada ainda afirmou que a prática é viável em BH, conforme comprovado por movimentos sociais que propuseram financiamento para a tarifa zero, que consiste na conversão do Vale Transporte dos trabalhadores para subsidiar o sistema.

“Ainda será necessário estudar a viabilidade dessa proposta e dialogar com todos os envolvidos. Não incluímos essa ideia em nosso plano de governo porque ainda precisamos construir essa solução. Precisaremos verificar as condições objetivas para implementar a tarifa zero integral em Belo Horizonte”, concluiu.

Sabatinas









Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD), e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB); Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos), e Andréa Carla Ferreira (PSTU), vice de Wanderson Rocha (PSTU), Luisa Barreto (Novo), vice de Mauro Tramonte (Republicanos), e Geraldo Neres (UP), vice de Indira Xavier.