Bella Gonçalves (Psol) esteve nos estúdios do EM para sabatina em parceria com o Portal Uai

A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), candidata a vice na chapa de Rogério Correia (PT) à Prefeitura de Belo Horizonte, criticou a ideia de voto útil no primeiro turno. Segundo ela, os eleitores progressistas que consideram apoiar o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), estão cometendo um grave erro, especialmente por conta de seu vice, Álvaro Damião (União Brasil), a quem ela classificou como "bolsonarista."





“Esse voto útil é o que impediu Belo Horizonte de ter uma prefeitura progressista nos últimos 20 anos. Não há novidade. Essas pessoas estão mantendo uma posição conservadora, apostando na política do ‘mal menor’ há muito tempo. Não estão se posicionando apenas agora por causa do cenário eleitoral; estavam com Fuad desde o começo. Sabemos que há partidos que, mesmo inclinados à esquerda, têm se posicionado, ainda que de forma envergonhada, ao lado de Fuad, e agora o fazem de maneira mais aberta”, afirmou Bella.

A parlamentar foi a nona vice a participar das sabatinas promovidas pelo Jornal Estado de Minas e pelo Portal Uai. Na manhã desta terça-feira (26/6), o PV e outros partidos de esquerda realizaram um evento em apoio ao prefeito Fuad Noman. Nos últimos dias, a ideia do voto útil no primeiro turno, para evitar que dois nomes da direita se enfrentem no segundo turno, ganhou força. Embora Fuad tenha apoiado a eleição de Lula (PT) e, mesmo sem se declarar de esquerda, mostrou-se um aliado do grupo político enquanto esteve à frente da Prefeitura de Belo Horizonte.

“Estamos numa eleição de dois turnos. No primeiro, é o momento de construir o projeto em que acreditamos. O voto útil tem sua importância, eu mesma já o pratiquei várias vezes, mas ele é para o segundo turno. Todo mundo sabe que Fuad não é bolsonarista, mas está longe de ser progressista”, seguiu.

Bella ainda criticou Álvaro Damião, com quem dividiu espaço na Câmara Municipal. O vereador é o vice da chapa do prefeito. “Além disso, Álvaro Damião, é bastante bolsonarista. Ele defende a redução da maioridade penal, a escola sem partido, e suas posições na Câmara Municipal foram absolutamente conservadoras. Para mim, não há grande diferença entre Álvaro Damião, Mauro Tramonte ou Bruno Engler. Por isso, não consigo aceitar o voto útil neste momento.”

Por fim, a deputada disse que o cenário ainda não está definido. “Mais da metade da população não decidiu em quem votar. Duda, Rogério e eu temos chances, assim como Fuad. Quem decidirá isso será o povo de Belo Horizonte”, concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD) e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB);Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos) e Andréa Carla Ferreira(PSTU), vice de Wanderson Rocha (PSTU), Luisa Barreto (Novo), vice de Mauro Tramonte (Republicanos) e Geraldo Neres (UP), vice de Indira Xavier.