O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler, afirmou na manhã desta quinta-feira (26/9) que , caso seja eleito, pretende ampliar o atendimento veterinário gratuito no município. Acompanhado de sua vice e de apoiadores, também caminhou pelo bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul da capital.





“Hoje, a gente tem um aparato veterinário municipal, mas ele atende muito pouco, funciona apenas de segunda a sexta em horário comercial, e fazem em média 30 atendimentos por dia, mas a gente nunca sabe que hora o animal vai precisar de atendimento. Então, nossa proposta é não só ampliar esses atendimentos, mas colocar o hospital funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, para a gente poder atender a saúde dos animais que precisarem”, declarou o candidato.

Engler também contou que conversou com tutores de animais em Belo Horizonte e ouviu diversas reclamações sobre o atendimento municipal.









“Por exemplo, hoje só é possível se inscrever online, não há inscrição presencial, e as pessoas mais idosas não têm tanta facilidade com o online. E mesmo inscrito, se você não for um dos primeiros a chegar, eles te mandam de volta, então hoje é um serviço muito precário, a gente precisa facilitar esse acesso às castrações e permitir que as pessoas se inscrevam também presencialmente, atender um número maior de animais, facilitar o acesso, até porque não é só do interesse do dono do animalzinho, mas muitas vezes da própria cidade, porque se evita uma reprodução indesejada, animais abandonados”, disse.





Sobre as castrações gratuitas, ele promete aumento no número de atendimentos e a criação de um sistema de castração in loco.





“Queremos colocar mais Castramóveis para chegar até os bairros e atender de maneira mais próxima à população, oferecendo uma equipe especializada que também pode lidar com animais de rua com muito cuidado e atenção”, afirmou.





Sobre as caminhadas, frequentes durante a campanha, Engler afirma que pretende continuar para dialogar com a população.





“Temos rodado todas as regiões de Belo Horizonte para falar das nossas propostas, soluções que a gente tem para a cidade, e vamos passar pelo Santa Efigênia para dialogar com as pessoas, que falam da necessidade de segurança, de mudança para BH. A gente tem tido uma recepção muito boa nessa reta final, e vamos continuar seguindo com as caminhadas até o final da campanha”, finalizou.