FOLHAPRESS - A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, disse nesta quarta-feira (25/9) que "paciência tem limite" e buscou explicar a utilização de palavrão depois do debate no Flow na segunda-feira (23/9).





"Homem pode dar cadeirada, homem pode dar soco, mulher não pode falar filha da puta? Eu vou falar. Se alguém se incomodar, vou falar duas vezes", afirmou Tabata, em referência a episódios de violência em debates em São Paulo.

No debate da TV Cultura, Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) e, no do Flow, um assessor de Marçal deu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB).









Na noite de segunda, depois do final do debate do Flow, Tabata afirmou em entrevista: "Sabe qual a merda maior? Eu estava lá que nem uma filha da puta falando sobre as minhas propostas, fazendo um debate sério, e eu tenho certeza que amanhã só vão falar do soco".





A deputada federal reclamou que, devido à violência, ninguém teria como comparar as propostas. "Eu tenho uma teoria, quase uma teoria da conspiração, de que colocaram o Pablo Marçal para que a gente não visse as merdas que estão acontecendo em São Paulo."





Nesta quarta, em entrevista a jornalistas, Tabata relembrou o momento, ironizou o autodenominado ex-coach e disse que ela também se cansa.





"Eu sou uma pessoa com equilíbrio emocional. O Pablo Marçal adora falar sobre isso. Mas eu sou a única com equilíbrio emocional naquele debate. A única centrada falando de proposta sou eu. Agora, até eu me canso uma hora."





A deputada disse ter ficado frustrada porque a violência esconde as propostas debatidas. "As pessoas acham que eu sou a melhor candidata. Só que as pessoas, no dia seguinte, elas veem a repercussão do debate."





Durante sabatina promovida por Folha de S.Paulo e UOL, Tabata afirmou que não tinha o menor problema com "todas as merdas que o Marçal fala todos os dias, inclusive com todas as sujeiras e mentiras que ele fala sobre mim, sobre a morte do meu pai e minha família".





Em uma entrevista ao podcast do humorista Mauricio Meireles, chamado AchismosTV, ela foi questionada sobre as principais qualidades de Marçal e demorou para responder. O apresentador perguntou se o influenciador era pessoa que ela menos gostava na vida e Tabata respondeu: "não é uma coisa pessoal, eu quero que ele se foda. Mas eu acho esse cara muito perigoso".