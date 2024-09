O deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Mauro Tramonte (Republicanos) comentou, na manhã desta quinta-feira (26/9), os ataques que vem recebendo dos adversários. Segundo o candidato, estão furtando e destruindo o seu material de campanha, além de espalharem fake news a respeito do seu nome e de sua candidatura.

Sem mencionar nomes, Tramonte afirmou não entender por que os outros candidatos estão "com medo". Desde o início da campanha, ele tem evitado responder às críticas de seus adversários, justificando que não faz parte de seu perfil atacar ninguém.

“A gente está vendo muitos ataques pela televisão, pela internet, estão furtando, destruindo o nosso material. Eu não sei por que esse povo está com medo. Medo do quê? Eu não entendo do que eles estão com medo, eu não estou entendendo, nós estamos com o povo, eu acho que o medo desse pessoal é isso, o pavor desse pessoal só pode ser esse. O povo está com a gente, a gente está com o povo”, pontuou o candidato.

Na manhã de hoje, Tramonte marcou presença em um encontro com pastores, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro. No local, o candidato afirmou que pretende estar em diálogo com as igrejas para entender as demandas da comunidade religiosa. A agenda foi acompanhada pela sua vice candidata, Luísa Barreto (Novo).