Viana se encontrou com moradores do Bairro Castelo, na Região da Pampulha

O candidato do Podemos à prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Viana, se reuniu com moradores do Bairro Castelo, na Região da Pampulha, na tarde desta quarta-feira (25/9). Durante o encontro, o participante do pleito municipal conversou com os residentes sobre transporte coletivo, meio ambiente e habitação.

Uma das propostas apresentadas pelos moradores do Bairro Castelo foi a criação de um sistema de transporte circular na Região da Pampulha, que teve a aprovação de Viana. “Essa é uma ideia excelente, que contribuirá para a mobilidade e acessibilidade, promovendo um trânsito mais fluido e eficiente na área”, opinou o candidato.

O candidato do Podemos aproveitou para apresentar uma das propostas da própria campanha: a construção de edifícios. Para Viana, é possível conciliar o adensamento urbano com questões climáticas e ambientais. Ele já abordou o assunto em outros compromissos de campanha, como em uma caminhada na Região de Venda Nova.

No caso do Bairro Castelo, Viana pretende erguer moradias populares. "Quero ser o prefeito que mais construirá unidades habitacionais para a população de baixa renda, mas sempre em locais que respeitem o meio ambiente e promovam o convívio harmônico com a natureza", afirmou.

Ao mesmo tempo, o candidato promete plantar árvores em áreas próximas a avenidas e em outros espaços urbanos, a fim de promover ganhos ambientais. "São pequenos locais que muitas vezes são ocupados de forma irregular, mas que podem ser transformados em áreas que promovam a vegetação e melhorem a qualidade de vida dos moradores", declarou.