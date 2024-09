Carlos Viana, candidato do Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), visitou a Região de Venda Nova nesta sexta-feira (6/9). Acompanhado da vice da chapa, Renata Rosa (Podemos), ele conversou com moradores e comerciantes. Em um dia no qual os termômetros marcaram 31°C na capital mineira, o senador licenciado disse ter um projeto para reduzir em até 2°C o calor na cidade.

"Isso é plenamente possível, já existe em vários países da Europa, e é simples de fazer", declarou. De acordo com o candidato, a solução é simplesmente plantar árvores e criar cortinas verdes entre os edifícios de Belo Horizonte.

Outra promessa de Carlos Viana é a de redistribuir os recursos destinados às empresas de ônibus. Ele aproveitou para criticar o contrato que atualmente está em vigor com as prestadoras de transporte coletivo. "Hoje, somos reféns de empresas de ônibus que fazem o que querem. Esse dinheiro será muito melhor aplicado em renda para as famílias mais pobres", afirmou.





Vale lembrar que, nesses dois pontos, o candidato do Podemos está alinhado às propostas do adversário Gabriel Azevedo (MDB), que também promete plantar árvores na capital e rever o contrato firmado com as empresas de ônibus.





Especificamente para os comerciantes da Região de Venda Nova, Carlos Viana propôs a criação de um banco de fomento municipal, voltado para financiar pequenos negócios. Trata-se de um projeto já conhecido na plataforma do emedebista. "Aqui, assim como em boa parte de Belo Horizonte, pequenos comerciantes precisam de apoio para aumentar suas vendas e ter mais estoque", pontuou.

Por fim, o candidato à prefeitura aproveitou para falar sobre projetos na área da saúde: ele planeja reestruturar os Programas de Saúde da Família, ampliar o uso da telemedicina em casos que não envolvam urgências, integrar os hospitais filantrópicos à rede municipal e criar um prontuário eletrônico único para os pacientes. "Isso nos permitirá atender mais pessoas com segurança, especialmente em áreas onde há escassez de médicos", concluiu.