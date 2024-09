O controle de fake news nas redes sociais para garantir uma disputa justa nas eleições tem o apoio de 78% dos brasileiros (quase 8 em cada 10 pessoas). Além disso, 81% da população acredita que a disseminação de notícias falsas pode impactar “muito” os resultados dos pleitos realizados no país.

É o que revela uma pesquisa feita pelo Instituto DataSenado e pelo Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem (IPRI), da FSB Holding.





Segundo o levantamento, nada menos que 93% da população brasileira utiliza alguma rede social, incluindo aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram. Entre os usuários dessas plataformas, 72% desconfiam ter acessado notícias falsas ao longo dos últimos seis meses.

Os entrevistados apontaram diversas razões para o compartilhamento desses conteúdos: 31% acreditam que o objetivo é mudar a opinião dos outros; 30% pensam que quem o faz não sabe que aquela notícia é falsa; outros 13% acham que as pessoas divulgam fake news simplesmente porque esses materiais representam o que elas pensam.

Além disso, distinguir as informações verdadeiras das falsas é uma tarefa considerada difícil para exatamente 50% dos brasileiros entrevistados. Ainda de acordo com a pesquisa, para mais de 80% das pessoas, a responsabilidade de conter disseminação das fake news é das plataformas de redes sociais.

Os dados também demonstram que a democracia é sempre considerada a melhor forma de governo para 66% dos participantes. Além disso, o apoio à democracia foi maior entre entre os entrevistados que conseguem identificar notícias falsas, assim como entre aqueles que possuem um maior nível de escolaridade.

"Esses resultados são muito robustos, pois conferem bastante respaldo à Justiça Eleitoral para que cumpra as regulamentações das eleições, de forma que nenhum candidato possa ter vantagem indevida, em especial aqueles que não respeitam as leis eleitorais e recorrem a instrumentos de notícias falsas para ganhar vantagem na disputa", comentou o coordenador da pesquisa, José Henrique Varanda.

O levantamento foi realizado entre os últimos dias 5 e 28 de junho e ouviu 21.808 entrevistados nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro média nas respostas para dados nacionais é de 1,2 ponto porcentual.

O Panorama Político é uma série de pesquisas do Instituto DataSenado, feita desde 2008. Esta foi a primeira vez em que foram feitas estimativas por unidade da Federação. O estudo também faz parte das celebrações dos 20 anos do DataSenado, que serão comemorados no próximo mês de dezembro. (Com Agência Senado)