O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, participou, na manhã desta quinta-feira (26/9), de um encontro com pastores, no Bairro Milionários, na Região do Barreiro. No local, o candidato afirmou que pretende estar em diálogo com as igrejas para entender as demandas da comunidade religiosa. A agenda foi acompanhada pela sua candidata a vice, Luísa Barreto (Novo).

Aos religiosos, Tramonte ressaltou que estará “de portas abertas” para a comunidade, destacando a importância do auxílio das igrejas à população mais pobre. “Nós já fizemos várias reuniões com esse público, que é de suma importância. Nós precisamos valorizar as famílias, nós precisamos estar junto com as pessoas que mais precisam da gente, com as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. E todo esse pessoal (os religiosos) é de extrema importância. Por quê? Porque eles estão junto com a comunidade, eles entendem a comunidade”, disse o candidato.

Tramonte também afirmou que uma parcela da população, especialmente os grupos mais vulneráveis, busca as igrejas para compartilhar os problemas do cotidiano, ressaltando a importância de estabelecer parcerias com a comunidade religiosa a fim de identificar essas demandas.

“Nós queremos essa proximidade com a comunidade para que a gente possa fazer uma parceria de extrema necessidade, porque geralmente, como eles (os religiosos) estão mais perto desse povo, dessa camada da sociedade, o que acontece? Eles têm mais intimidade com esse povo, eles sabem os problemas que eles passam, e isso para a gente é muito interessante, porque nós precisamos estar juntos cada vez mais com esse povo que mais sofre”, afirmou.

“Nós queremos fazer com que eles nos tragam os problemas dessas pessoas, porque muitas vezes essas pessoas procuram os pastores, as igrejas, para desabafar, muitas vezes até com pensamentos ruins. E a gente pode, através deles, receber essas informações e encaminhar às nossas secretarias para procurar essas pessoas, para amelizar o sofrimento”, completou.

Mauro também disse que pretende se reunir com outras comunidades religiosas. “Tudo que se fala em Deus, nós estamos abraçando. Todos os dias eu levanto, peço a Deus para iluminar todos nós. Nós vamos procurar aquelas pessoas que estão sempre com Deus. Não vou abrir mão disso”, pontuou.