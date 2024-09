A ausência de quatro candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte destacou o debate promovido pela Faculdade de Direito Dom Helder Câmara. Dos nomes com representação eleitoral no Congresso Nacional, apenas Gabriel (MDB) e Duda Salabert (PDT) compareceram, enquanto os demais candidatos "nanicos" — Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Lourdes Francisco (PCO) — precisaram se enfrentar.

A ausência do prefeito Fuad Noman (PSD), Mauro Tramonte (Republicanos) e Bruno Engler (PL) já era esperada pela organização. O que surpreendeu foi que Rogério Correia (PT), que havia confirmado presença, afirmou que estava doente e não poderia ir horas antes do início do debate.

Com isso, Gabriel e Duda acabaram sendo o centro dos embates. O Estado de Minas esteve no local e conversou com todos os candidatos presentes, que, em sua maioria, lamentaram a ausência dos demais em um debate que contaria com todos os 10 nomes lançados à Prefeitura.

Gabriel Azevedo foi o primeiro a chegar. O presidente da Câmara Municipal comemorou o resultado da pesquisa Atlas, na qual ele apareceu pela primeira vez em terceiro lugar, atrás apenas de Bruno Engler e Tramonte.

“Está muito legal andar na rua, porque as pessoas vão parando, pedindo selfies e nos cumprimentando. E aqui mesmo na porta da faculdade, vários alunos demonstrando esse apoio. Eu fui da faculdade de Direito, fui dirigente do centro acadêmico lá da faculdade onde estudei. Hoje sou professor de Direito, então estou em casa. E é muito bom falar, porque aqui há um público formador de opinião. Isso é uma marca registrada do meu estilo de ser candidato. Eu não fujo de nenhum debate, sobretudo dos mais importantes como esse, que dialoga com o futuro da nossa cidade”, afirmou ao EM.

Em seguida, Indira Xavier também lamentou a ausência dos demais candidatos e citou que essa é uma ótima oportunidade para os pequenos partidos poderem demonstrar suas ideias. “É muito fácil fazer proposta só na televisão. Encarar o público, ouvir perguntas, demandas… enfim, é difícil, né? Então, a gente vem para cá exatamente para enfrentar isso. Poder mostrar o que é a Unidade Popular, nos cercar do nosso povo e da nossa juventude”, disse.



Wanderson Rocha criticou a falta de convites a todos os candidatos para os debates. Segundo a Justiça Eleitoral, apenas os nomes com representação eleitoral precisam ser chamados para debates. Nem todos os locais usam essa regra, mas em Belo Horizonte, dos 10 nomes, apenas 7 se encaixam nesse grupo. “Vivemos um processo eleitoral desigual. Principalmente quando o assunto é o PSTU, não participamos dos debates oficiais. E venho aqui para mostrar mais ideias. É lamentável a postura dos demais candidatos, já que esse é nosso momento de confronto”.

Já Lourdes Francisco disse que o debate é uma forma de se comunicar com os jovens. “É um lugar de produção de conhecimento e conhecimento crítico, que sabemos que os jovens são apegados”.

Por último, às 18h50, chegou Duda Salabert. A deputada chamou a falta de presença dos demais candidatos de descompromisso e citou o voto útil em Belo Horizonte. As últimas pesquisas apontam que a parlamentar e o prefeito podem estar recebendo votos migrantes da campanha petista de Rogério Correia.

“Já tínhamos um diagnóstico de que o voto útil seria nosso, que é o tempero que faltava para nos colocar no segundo turno. E, sobre o debate, vamos ver quais candidatos têm coragem de debater a cidade. Temos visto, infelizmente, nas últimas edições, candidatos faltando. Isso é ruim para a democracia, porque a democracia pressupõe diálogo. Então, temos um compromisso não só com Belo Horizonte, mas também com a democracia. E estamos aqui hoje”.

O debate na Faculdade Dom Helder Câmara foi dividido em cinco blocos. O primeiro bloco apresentou considerações iniciais, seguido por perguntas dos alunos. No terceiro bloco, ocorreu um confronto direto entre os candidatos, enquanto o quarto bloco abordou temas específicos em um novo embate. Por fim, o debate se encerrou com as considerações finais dos participantes.